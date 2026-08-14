한투지주, KDB생명 인수 우선협상자로 선정

흥국·한화생명 제치고 1억주 매입

보험업 진출로 금융 계열사 시너지

세줄 요약 한투지주, KDB생명 인수 우선협상대상자 선정

보험업 첫 진출로 수익구조 다변화 추진

산은 지분 99.75% 인수, 승인 절차 남음

2026-08-14 B4면

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한국투자금융지주가 KDB생명 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 인수가 마무리되면 한투지주는 처음으로 보험업에 진출한다. 증권에 집중된 수익구조를 보험으로 넓혀, 종합금융그룹으로 사업 영역을 확대할 수 있게 된다.한투지주는 13일 한국산업은행으로부터 KDB생명 매각 우선협상대상자로 선정됐다는 통보를 받았다고 공시했다. 매각 대상은 산은이 보유한 KDB생명 보통주 1억 1632만주로, 지분율은 약 99.75%다. 지난 7일 마감된 본입찰에는 한투지주와 흥국생명, 한화생명이 참여했다. 이 가운데 한투지주와 흥국생명이 막판까지 경쟁을 벌인 것으로 전해졌다.한투지주가 KDB생명 인수에 나선 가장 큰 이유는 수익구조 다변화로 꼽힌다. 올해 상반기 한투지주의 순이익 1조 9150억원 가운데 핵심 계열사인 한국투자증권의 순이익은 1조 7311억원으로 90.4%를 차지했다. 증권·자산운용·저축은행·캐피탈 등을 계열사로 두고 있지만 보험사는 없었다.KDB생명을 인수하면 보험 영업 기반을 단숨에 확보할 수 있다. KDB생명은 전속 설계사 700여명을 두고 있으며 법인보험대리점(GA)을 통한 판매 채널도 갖추고 있다. 특히 보험사의 장기 운용자산과 한투지주 산하 증권·자산운용사의 투자 역량을 연계할 경우 기존 금융 계열사와의 시너지도 기대된다.KDB생명으로서도 이번 거래는 경영 정상화와 새 주인 찾기의 중요한 분기점이다. KDB생명은 2014년 이후 여섯 차례 매각이 무산되면서 이번이 일곱 번째 매각 시도다. 한투지주는 앞으로 산은과 세부 인수 조건을 협의하고 금융당국의 관련 승인 절차 등을 거쳐 거래를 마무리할 예정이다.김예슬 기자