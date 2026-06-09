[서울데이터랩] 기술주·반도체 강세 속 혼조 마감…나스닥 0.86% 상승

세줄 요약 대형 기술주·반도체주 강세 속 뉴욕증시 혼조 마감

나스닥·S&P500 상승, 다우는 소폭 하락

필라델피아 반도체지수 급등, VIX 하락

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8일(현지시간) 뉴욕증시는 대형 기술주와 반도체주 중심의 강세가 두드러지며 혼조세로 마감했다. 다우존스지수는 전장보다 80.77포인트(-0.16%) 내린 5만 786.01에 거래를 마쳤고, S＆P 500지수는 21.99포인트(0.30%) 오른 7405.73, 나스닥 종합지수는 220.23포인트(0.86%) 상승한 2만 5929.66에 장을 마감했다.기술주 중심의 상승 흐름은 보다 선명했다. 나스닥100지수는 456.66포인트(1.58%) 오른 2만 9414.26을 기록했고, 필라델피아 반도체지수는 685.93포인트(5.61%) 급등한 1만 2906.69로 마쳤다. 반면 다우운송지수는 1.00% 상승해 경기민감주 일부도 견조한 흐름을 보였다.투자심리는 전반적으로 개선된 모습이었다. 변동성지수(VIX)는 2.59포인트(-12.04%) 떨어진 18.92를 기록해 시장의 불안 심리가 완화된 것으로 해석됐다. 다만 지수별로는 차별화가 이어지며 전통 대형 우량주 비중이 큰 다우지수는 상대적으로 약세를 나타냈다.종목별로는 반도체와 인공지능(AI) 관련주 강세가 두드러졌다. 나스닥 시장에서 인텔은 11.19% 급등했고, 마이크론 테크놀로지는 9.87%, 어플라이드 머티어리얼즈는 8.64%, 램리서치는 6.98%, ASML 홀딩 ADR은 6.54%, AMD는 5.14%, 테슬라는 4.59%, 브로드컴은 2.82%, 엔비디아는 1.73% 상승했다. 뉴욕증시 상위 종목 가운데서는 TSMC ADR이 2.80% 올랐고, 캐터필러 1.26%, 엑슨모빌 1.22%, 셰브론 1.03%, 유나이티드헬스 1.78%, 일라이 릴리 1.57% 등도 강세를 보였다.반면 대형 플랫폼과 일부 소비·금융주는 약세였다. 애플은 1.89%, 메타는 1.28%, 마이크로소프트는 1.18%, 알파벳 Class A는 1.36%, 알파벳 Class C는 1.20%, 아마존은 0.33% 하락했다. 뉴욕시장에서는 비자(-1.21%), 마스터카드(-1.10%), 애브비(-1.83%), GE 에어로스페이스(-1.82%), P＆G(-0.98%), 오라클(-0.87%), 버크셔 해서웨이 Class A(-0.94%)와 Class B(-0.23%), JP모건체이스(-0.40%), 뱅크오브아메리카(-0.37%) 등이 내렸다.거래대금 기준으로도 반도체와 대형 기술주의 존재감이 컸다. 엔비디아 거래대금은 286억 달러, 애플은 236억 달러, 테슬라는 199억 달러를 기록했다. 마이크론 테크놀로지는 502억 달러의 거래대금을 나타내며 시장의 강한 관심을 받았고, AMD와 브로드컴, 어플라이드 머티어리얼즈 등도 활발한 거래를 보였다.이날 미국 증시는 지수 흐름만 보면 혼조였지만, 실제 장세는 AI와 반도체를 축으로 한 기술주 랠리가 시장 전반을 이끈 모습으로 요약된다. 다우의 약세에도 불구하고 나스닥과 반도체지수의 강한 상승, VIX 하락은 투자자들이 성장주와 위험자산 선호를 다시 강화하고 있음을 보여줬다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자