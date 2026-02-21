‘美 관세 무효화’, 통상당국 긴급 대책회의 “관세 협의 지속…불확실성 최소화”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 백악관에서 연방대법원의 상호관세 위법 판결에 대한 기자회견을 진행하고 있다. 로이터 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 미 연방 대법원 판결로 한국을 포함한 세계 각국에 부과한 상호관세가 무효화되자 무역법 122조에 따른 새로운 관세 카드를 꺼내는 등 미국과의 협상에 변수가 커지는 상황에서 통상 당국이 긴급회의를 열었다.김정관 산업통상부 장관은 21일 오전 10시 통상교섭본부장, 소관부서 국·과장 및 주미·주일대사관 상무관이 참석한 가운데 긴급 대책회의를 개최했다고 밝혔다.미국 현지시간 20일 미국 연방 대법원은 미국 정부가 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거해 각국에 부과한 상호관세 및 펜타닐관세가 모두 위법·무효라고 판결했다. 한국에 부과되고 있는 15%의 상호관세로 무효가 된다. 다만 국제비상경제권한법이 아닌 무역확장법 등의 법률에 근거한 자동차·철강 품목관세 등은 이번 판결과 무관하게 유지된다.산업부는 미측의 향후 조치 내용을 파악하면서 불확실성을 최소화하기 위해 노력할 방침이다. 이를 위해 한-미 관세합의 이행 관련 그간 미측과 긴밀히 진행해 온 우호적 협의를 지속해 나가는 동시에 오는 23일 산업부 장관 주재로 국내 업종별 영향 점검 및 대응전략을 논의하는 민·관 합동대책회의를 개최할 계획이다. 또 이번 판결에서 명확한 언급이 없는 상호관세 환급에 대해서는 향후 미측 관련 동향을 예의주시하면서, 경제단체·협회 등과 협업하여 우리 기업들의 피해를 최소화하기 위한 지원방안을 모색해 나갈 방침이다.김정관 장관은 “이번 판결로 대미 수출 불확실성이 다소 높아졌으나, 한미 관세합의를 통해 확보된 대미 수출여건은 큰 틀에서 유지될 것”이라며 “정부는 금번 판결 내용과 미 행정부의 후속 조치, 그리고 주요국 동향을 종합적으로 검토하여 국익에 가장 부합한 방향으로 총력 대응하고, 우리 기업의 이익을 보호하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김중래 기자