산업부 “AI 등 중견기업 R＆D에 655억 투입”… 전년比 20% ↑

지역 전용 트랙, 4년간 최대 50억 지원
산업통상부가 제조업의 인공지능 전환(M.AX)과 지역 균형 발전을 속도를 높이기 위해 중견기업 연구개발(R＆D)에 655억원을 지원하기로 했다.
산업부는 2일 올해 중견기업 R＆D 지원사업 예산을 지난해(548억원)보다 20% 늘린 655억원으로 책정했다고 밝혔다. 지역 발전에 방점을 둬 신규 과제의 60% 이상을 지역 중견기업에 지원하고, M.AX 등 AI 융합 관련 과제는 평가지표 조정을 통해 우대한다.
우선 글로벌 전문기업 육성을 위한 ‘월드클래스 플러스 프로젝트 지원 사업’은 올해 신규 10개 과제 중 6개를 지역 전용 트랙으로 할당했다. 지역전용 트랙 지원 한도는 4년간 최대 50억원으로, 자유경쟁 트랙(40억원)보다 10억원 더 높게 책정해 혜택을 강화했다.
중견·중소기업이 공동으로 R＆D 성과를 공유하는 ‘중견-중소기업 상생형 혁신도약 사업’은 신규 15개 과제 중 10개를 지역 트랙에 배정했다. 과제당 지원 한도는 트랙 구분 없이 3년간 39억 원이다.
사업 신청은 오는 3일부터 가능하다. 자세한 내용은 산업부(www.motir.go.kr), 한국산업기술진흥원(www.kiat.or.kr), 한국중견기업연합회(www.fomek.or.kr) 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
세종 강주리 기자
