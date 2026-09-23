홈런왕 레이스, 시계 제로...40호 김도영 자리 비우고 39호 오스틴 멈춘 사이 힐리어드 38호 맹추격

세줄 요약 김도영 40홈런 선두, 대표팀 차출로 이탈

오스틴 39홈런, 힐리어드 38홈런 맹추격

남은 경기·맞대결 변수, 43홈런 안팎 승부

이미지 확대 KIA 김도영이 13일 한화전에서 역대 최연소 40홈런-100타점-100득점 신기록을 수립하자 이를 축하하는 영상이 KIA챔피언스필드 전광판에 표출되고 있다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 LG 오스틴 딘이 홈런포를 터뜨린 뒤 의기양양하게 다이아몬드를 돌고 있다. LG 트윈스 제공

이미지 확대 kt 외국인타자 샘 힐리어드 kt 위즈 제공

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홈런왕 레이스가 점입가경이다.22일 기준 KIA 타이거즈 김도영이 40홈런으로 선두를 달리고 있는 가운데 2위 LG 트윈스 오스틴 딘이 39홈런, 3위 kt 위즈 샘 힐리어드가 38홈런으로 1개차로 줄을 지어있다.김도영은 지난 8일 40홈런 고지에 선착했지만 이튿날 경기 도중 자신의 번트 타구에 맞아 코뼈가 골절되면서 자리를 비웠고 13일 복귀했다가 14일부터는 아이치·나고야 아시안게임 야구국가대표팀에 차출됐다. 그 사이 오스틴이 매섭게 따라붙었다. 타자친화적인 대구 삼성라이온즈파크 덕을 톡톡히 봤다. 12일 삼성 라이온즈와의 방문경기에서 2개의 아치를 그린데 이어 13일에도 홈런 1개를 추가하며 김도영의 턱 밑까지 따라붙었다.그런데 공교롭게도 그날 이후 오스틴의 홈런포가 실종됐다. LG는 열흘 동안 5경기를 치렀는데 오스틴은 홈런 없이 12타수 3안타 타율 0.250에 그쳤다. LG가 최근 7연승을 달렸는데 삼성과의 2연전을 제외하면 오스틴이 중심타자로서 제 몫을 해내지 못했다는 얘기다.그 틈바구니를 힐리어드가 잽싸게 파고들었다. 오스틴의 홈런 행진이 멈춰선 15일 대전에서 벌어진 한화 이글스와의 방문경기에서 2개의 홈런을 터뜨리더니 19일 두산 베어스와의 홈경기에서 홈런 하나를 추가했고 22일 문학구장에서 열린 SSG 랜더스전에서 시즌 38번째 홈런포를 쏘아올렸다. 이제 오스틴 뿐만 아니라 김도영까지 사정권에 두게 됐다.힐리어드는 22일 경기 종료 후 “김도영이 1위를 달리고 있는데 지금 현재 아시안게임에 참가 중이다. 김도영에게는 불공평한 일이라고 말하고 싶다”며 김도영을 존중하는 모습을 보였다. 이어 “기록에 대해서는 정말로 의식하지 않고 할 수 있는 부분에만 집중하겠다”고 덧붙였다.이제 레이스는 시계 제로의 자욱한 안갯속으로 접어들었다. 남은 경기수는 kt와 KIA가 14경기, LG가 13경기다. 그러나 김도영은 아시안게임을 끝내고 복귀한 뒤 최대 11경기에 출전할 수 있다. 기회는 가장 적지만 김도영은 경기당 0.325개의 홈런을 터뜨려 오스틴(0.298개)과 힐리어드(0.297개)의 페이스를 앞선다. 산술적으로 김도영과 오스틴은 3~4개, 힐리어드는 4~5개의 홈런을 추가할 수 있다. 김도영이 43~44개, 오스틴과 힐리어드가 42~43개로 시즌을 마치게 된다는 얘기다. 결국 43홈런을 전후로 홈런왕의 주인공이 가려질 가능성이 높다. 아직은 김도영이 홈런왕에 오를 가능성이 가장 높다.최대의 변수는 KIA와 LG가 5차례의 맞대결을 앞두고 있다는 점이다. 그 중 2경기는 아시안게임에 출전한 선수들이 복귀하기 전에 펼쳐진다. 투수들은 볼넷으로 내보내더라도 홈런은 맞지 않겠다는 각오로 김도영과 오스틴을 상대할 가능성이 것이 뻔하다. 이 경우 힐리어드가 어부지리 홈런왕에 오를 수도 있다.박현진 기자