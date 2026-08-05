스포츠 맨시티 상대로 동점골 넣은 김대원 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/2026/08/05/20260805500277 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-08-05 21:09 입력 2026-08-05 21:09 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 5일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 팀 K리그와 맨체스터 시티(맨시티)의 경기에서 팀K리그의 김대원이 동점골을 넣은 후 세리머니를 하고 있다. 2026.8.5 이지훈 기자 5일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 팀 K리그와 맨체스터 시티(맨시티)의 경기에서 팀K리그의 김대원이 동점골을 넣은 후 세리머니를 하고 있다. 홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 팀K리그와 맨시티 경기에서 김대원이 넣은 골의 성격은? 동점골 결승골