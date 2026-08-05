맨시티 상대로 동점골 넣은 김대원

이미지 확대 5일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 팀 K리그와 맨체스터 시티(맨시티)의 경기에서 팀K리그의 김대원이 동점골을 넣은 후 세리머니를 하고 있다. 2026.8.5 이지훈 기자

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5일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 팀 K리그와 맨체스터 시티(맨시티)의 경기에서 팀K리그의 김대원이 동점골을 넣은 후 세리머니를 하고 있다.홍윤기 기자