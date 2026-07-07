이정후의 방망이는 쉬지 않는다...5경기 연속 안타행진

세줄 요약 이정후, 토론토전 1안타 1볼넷 1득점 기록

5경기 연속 안타 행진, 시즌 타율 0.315 유지

샌프란시스코, 10-1 대승으로 분위기 상승

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 6일(현지 시간) 미 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그 토론토 블루제이스와 경기 6회 말 실책으로 진루한 후 빅토르 베리코토의 2타점 적시타 때 득점하고 있다. 샌프란시스코 AP뉴시스

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이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이는 오늘도 쉬지 않았다.이정후는 7일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 토론토 블루제이스와의 홈경기에 5번타자 중견수로 선발 출장해 3타수 1안타 1볼넷 1득점을 기록하며 5연속경기 안타 행진을 이어갔다. 시즌 타율은 0.315로 변함이 없었다.1회말 첫 타석에서는 유격수 플라이로 물러났으나 1-0으로 앞선 4회말 무사 1루서 토론토 선발 케빈 고즈먼의 4구째 시속 152km짜리 직구를 후려쳐 중견수 앞으로 총알 같은 타구를 날렸다. 샌프란시스코는 이정후의 안타로 만든 무사 1, 3루서 윌리 아다메스의 병살타때 1점을 추가했다.6회에는 3루수 실책으로 출루한 뒤 빅토르 베리코토의 적시타 때 홈을 밟았고 7회에는 볼넷을 골라 1루로 걸어나갔다.샌프란시스코는 6회에만 5점을 뽑아 승기를 거머쥔 뒤 8회에도 2점을 추가해 10-1 대승을 거뒀다. 엘리오트 라모스는 6회 3점 홈런에 이어 8회에도 투런 홈런을 작렬해 팀 승리를 이끌었다.샌디에이고 파드리스의 송성문은 이날 애리조나 다이아몬드백스와의 홈경기에 8번타자 유격수로 선발출장했으나 4타수 무안타에 그쳤다. 송성문의 타율은 0.225로 떨어졌다.한편 고우석은 빅리그 로스터 등록을 눈 앞에 뒀다. 미네소타는 이날 우완 투수 코디 로어리슨을 트리플A 세인트폴로 보냈는데 현지에서는 이를 고우석을 올리기 위한 사전 조치로 해석하고 있다. 디애슬레틱의 미네소타 담당기자 에런 글리먼은 자신의 소셜미디어를 통해 “트윈스는 현금 트레이드로 디트로이트 타이거스로부터 고우석을 영입했다. 구단은 트레이드 조건에 따라 반드시 그를 26인 로스터에 추가해야 하는 상황”이라고 설명했다. 고우석은 8일 미네소타주 미니애폴리스 타깃필드에서 열리는 클리블랜드 가디언스와의 홈경기부터 미네소타 유니폼을 입게 될 전망이다.박현진 기자