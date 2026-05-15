이상현 대한사이클연맹 회장, 아이치·나고야AG 선수단장에

세줄 요약 이상현, 아시안게임 선수단장 선임

국제대회 경험·행정 역량 종합 고려

반기문 전 총장 명예 고문 위촉

이미지 확대 이상현 2026 아이치·나고야아시안게임 대한민국 선수단장. 대한체육회 제공

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이상현 대한사이클연맹 회장이 오는 9월 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 선수단장으로 선임됐다.대한체육회는 국제대회 경험과 스포츠 행정 역량, 한국 스포츠 발전 기여도 등을 종합적으로 고려해 이 회장을 이번 아시안게임 선수단장으로 선임했다고 15일 밝혔다. 이 단장은 대회 기간 중 국제 스포츠 외교 일정에 참석, 종목별 경기 현장을 직접 점검하고 선수 보호 및 경기력 지원 등 선수단 운영 전반을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 수행한다.이 단장은 2022 항저우 아시안게임과 2024 파리 올림픽에서 대한민국 선수단 부단장을 맡았다. 대한하키협회장과 아시아하키연맹 부회장을 역임했다. 외조부 고 구태회 전 대한역도연맹 회장, 부친 이인정 전 대한산악연맹 회장에 이어 한국 체육계 최초로 3대째 올림픽 종목 단체장을 맡고 있기도 하다.현재 세계사이클연맹(UCI) 솔리다리티 위원, 아시아사이클연맹(ACC) 협력집행위원으로 활동 중이다. 또 국립합창단 이사장, 문화유산국민신탁 이사장, 서울시선거관리위원회 위원으로 활동하고 있다.이 단장은 “대한민국 선수단이 최고의 환경에서 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 현장 중심의 체계적인 지원에 모든 역량을 집중하겠다”며 “자긍심을 갖고 대회에 임해 대한민국 스포츠의 저력을 아시아와 일본에 보여주도록 책임감 있게 이끌 것”이라고 포부를 밝혔다.아울러 대한체육회는 이날 이사회에서 제42대 집행부 초대 명예 고문으로 반기문 전 유엔 사무총장을 위촉했다. 2017년 국제올림픽위원회(IOC) 윤리위원장으로 선출되고 2025년 IOC 명예 위원으로 추대된 반 명예 고문은 국제 스포츠 외교력 강화와 윤리적 스포츠 환경 조성에 나설 예정이다.김기중 기자