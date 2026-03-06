메뉴
“심판이 여자라서 졌다”…브라질 축구선수 ‘성차별 폭언’ 12경기 출전 정지

박성국 기자
박성국 기자
수정 2026-03-06 16:25
입력 2026-03-06 16:25
12경기 출전 정지 중징계를 받은 구스타보 마르케스. 레드불 브라간치누 구단 홈페이지 캡처
12경기 출전 정지 중징계를 받은 구스타보 마르케스. 레드불 브라간치누 구단 홈페이지 캡처


여성 주심에게 성차별적인 폭언을 한 브라질 프로축구 선수가 12경기 출전 정지 중징계를 받았다.

6일 AP통신은 브라질 스포츠법원이 레드불 브라간치누의 수비수 구스타보 마르케스(24)에게 12경기 출전 정지와 함께 3만 헤알(약 840만원)의 벌금을 부과했다고 보도했다.

징계 대상이 된 사건은 지난달 21일 열린 상파울루주 리그 8강전에서 벌어졌다. 브라간치누는 이 경기에서 1-2로 졌다.

마르케스는 경기 뒤 인터뷰에서 다이아네 무니스 주심을 겨냥해 “그녀가 우리 경기를 망쳤다. 상파울루주 축구연맹은 이런 중요한 경기에 여성을 심판으로 배정해서는 안 된다”고 말해 파문을 일으켰다.

논란이 빠르게 퍼지자 마르케스는 SNS에 “긴장한 나머지 해서는 안 될 말을 했다. 다이아네와 대화했고 사과했다. 부심도 여성이었기에 그녀에게도 용서를 구했다. 내가 잘못했다. 아내와 어머니에게서도 꾸중을 들었다”며 사과했으나 징계를 피하지는 못했다.

징계는 상파울루주 축구협회가 주관하는 모든 대회에 적용된다.



브라간치누 역시 마르케스에게 이번 달 임금의 50%를 삭감하는 자체 징계를 내렸다.

박성국 기자
