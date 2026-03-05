캘러웨이, 한국형 엑스 포지드 스타 플러스 2.0 아이언 출시

이미지 확대 캘러웨이골프 ‘엑스 포지드 스타 플러스 2.0’ 아이언 세트. 캘러웨이골프 코리아 제공.

캘러웨이골프 코리아는 한국 골퍼들을 겨냥해 관용성과 긴 비거리, 한층 더 부드러운 타구감을 구현한 단조 아이언 ‘엑스 포지드 스타 플러스 2.0’을 출시한다고 5일 밝혔다.‘엑스 포지드 스타 플러스 2.0’은 2024년 캘러웨이골프 미국 본사와 캘러웨이골프 코리아가 공동 개발한 ‘엑스 포지드 스타 플러스’의 후속작 한국형 아이언이다.기존 S20C 연철 대신 S15C 연철 소재의 1피스 단조 바디와 안정적인 무게 배분과 솔 설계 개선으로 타구감이 전작보다 더 부드러워졌다.타구감을 중시하는 한국 골퍼의 취향을 적극적으로 반영한 결과다.임팩트 시 스피드 손실을 줄여 보다 안정적인 샷을 지원하는 트라이솔 구조와 안정적인 셋업을 유도하는 헤드 디자인도 한국 골퍼들이 중요하게 여기는 심리적 안정감과 일관된 방향성에 대한 요구를 세심하게 반영했다.권훈 기자