여자 골프 주니어 기대주 오수민, 유럽여자프로골프 준우승

이미지 확대 유럽여자프로골프투어(LET) 포드 위민스 NSW 오픈 베스트 아마추어 상패를 든 오수민. 프레인스포츠 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 여자 골프 차세대 기대주인 국가대표 오수민(신성고)이 유럽여자프로골프투어(LET) 포드 위민스 NSW 오픈에서 우승 경쟁을 펼친 끝에 준우승을 차지했다.오수민은 1일 호주 뉴사우스웨일스주 울런공 골프클럽(파71)에서 열린 대회 최종 라운드에서 5언더파 66타를 쳤다.합계 15언더파 269타를 적어낸 오수민은 아가트 레네(프랑스)에 1타 뒤진 공동 2위에 올랐다.오수민은 14번 홀까지 2타차 선두를 달렸지만, 16번(파4)과 18번 홀(파5) 보기로 아쉬움을 삼켰다.우승은 놓쳤지만 아마추어 초청 선수로 출전한 오수민은 나흘 내내 선두권을 달려 차세대 기대주의 위상을 확인했다.대한골프협회(KGA) 랭킹 2위 오수민은 작년 강민구배 제49회 한국여자아마추어골프선수권대회와 퀸시리키트컵 아시아태평양여자팀선수권대회 우승, 그리고 올해 아시아·태평양여자아마추어선수권대회(WAAP) 준우승으로 주가를 올렸다.오수민은 “대회 내내 집중력을 유지하려고 노력했는데 좋은 결과로 이어져 기쁘다”며 “우승을 하지 못해 아쉽지만 이번 경험을 바탕으로 더 성장해 세계 무대에서 꾸준히 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 소감을 밝혔다.권훈 기자