AI에게 식단 작성 요청했다간 굶어 죽는다 [달콤한 사이언스]

생성형 인공지능(AI)의 등장 이후 사람들은 다양한 분야를 AI에 의존하고 있다. 문서 작성에 도움을 받는 수준을 넘어 심리 상담을 하거나 오늘의 운세나 사주를 봐달라고 하고, 간단한 의료 컨설팅을 받기까지 한다. 그런데 AI에게 식단을 짜달라고 하면 한 끼 정도의 영양분이 통째로 빠지는 등 오류가 발생한다는 연구 결과가 나왔다.튀르키예 이스탄불 아틀라스대, 이스탄불 메데니예트대 공동 연구팀은 AI가 만들어 낸 식단 계획은 필수 영양소와 칼로리 섭취를 항상 충족시키지는 못한다고 13일 밝혔다. 연구팀은 AI가 제시한 식단이 필수 칼로리와 영양소 계산에 오류를 보임에 따라 성장기에 있는 10대에게는 잠재적 건강 위협 요소가 될 수 있다고 경고했다. 이 연구 결과는 영양학 분야 국제 학술지 ‘최신 영양학’(Frontiers in Nutrition) 3월 12일 자에 실렸다.연구팀은 챗GPT, 제미나이, 빙챗, 클로드, 퍼플렉시티 등 무료로 사용할 수 있는 생성형 AI 모델 5종을 사용해 식단 계획 작성 능력을 비교했다. 이어 AI에 체중 감량을 원하는 과체중과 비만 범주에 해당하는 15세 남녀 청소년 총 4명을 대상으로 3일 동안 하루 세끼와 간식 2번을 포함한 식단을 작성하도록 요청했다. 연구팀은 AI가 작성한 식단을 청소년 질환 전문 영양사가 작성한 권고 식단과 비교했다.그 결과 AI가 만든 식단은 1일 에너지 필요량을 인간 영양사보다 평균 700킬로칼로리 낮게 계산한 것으로 나타났다. 과체중 및 비만 청소년을 대상으로 했기 때문에 필수 권장량 섭취보다 낮게 조정할 수 있지만, AI가 제시한 수준은 한 끼 식사를 거르는 수준으로 임상적으로 심각한 결과를 초래할 수 있다. 또 칼로리 섭취량은 과소 계산됐지만, 일부 영양소는 과다 계산되기도 했다.AI 모델 제시 식단은 영양사보다 단백질 섭취량을 약 20g 더 많이 먹도록 했는데, 이에 따라 단백질에서 오는 에너지 비율이 약 21~24%에 달하는 것으로 나타났다. 지방 섭취량도 영양사의 식단보다 훨씬 높아, 지방이 에너지의 41~45%를 차지했다. 반면 탄수화물은 AI 식단에서 평균 약 115g 적었으며, 탄수화물로부터 오는 에너지 비율은 32~36%에 불과했다. 미국 국립 과학·공학·의학 한림원(NASEM)은 칼로리의 30~35%는 지방에서, 15~20%는 단백질에서, 45~50%는 탄수화물에서 섭취할 것을 권고하고 있다.연구팀에 따르면 AI 모델은 임상적으로 정확한 결과보다는 그럴듯하고 사용자 친화적 응답을 생성하도록 주로 훈련돼 있기 때문에 나이별 영양 요구 사항을 반영했다기보다 일반화된 인기 다이어트 패턴에 의존한 것으로 보인다는 설명이다.연구를 이끈 아이셰 베튈 빌렌(Ayşe Betül Bilen) 이스탄불 아틀라스대 교수는 “이번 연구 결과는 AI를 이용해 식단을 계획하는 사람은 주의를 기울여야 한다는 것을 보여준다”며 “청소년기는 신체 성장, 뼈 발달, 인지 성숙에 있어서 중요한 시기이니만큼 에너지와 탄수화물 섭취 감소, 단백질과 지방 섭취 비율 증가가 맞물릴 경우 심각한 건강상 위험을 초래할 수 있다”고 지적했다.유용하 과학전문기자