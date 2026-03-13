“여름 오기 전 장만하세요” 서울 자치구들, 음식물처리기 ‘최대 21만원’ 쏜다[생생우동]

이미지 확대 생생우동

이미지 확대 중구 소형감량기 구매지원 안내 포스터

이미지 확대 음식물 감량기가 설치된 모습.

중구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

집집마다 골칫거리인 음식물 쓰레기, 이제는 ‘기계’의 힘을 빌려 스마트하게 처리할 수 있게 됐다. 서울 자치구들이 악취와 해충이 기승을 부리는 여름철을 앞두고 가정용 음식물 쓰레기 소형 감량기(음식물처리기) 구매 지원 사업에 속도를 내고 있다. 1대당 최대 21만 원까지 보조금이 지급되는 이번 사업의 자치구별 특징을 정리했다.서울 중구는 가정 내 음식물 쓰레기의 원천 감량을 위해 올해 약 100가구를 대상으로 지원 사업을 펼친다. 2026년 1월 1일 이후 감량기를 구매했거나 예정인 중구민이라면 누구나 신청 가능하다.지원금은 구매 금액의 30%로, 가구당 최대 21만원까지다. 대상 기기는 가열·건조나 미생물 발효 방식을 사용하는 처리용량 1~5㎏ 내외의 제품이다. 단, 품질·안전 인증(Q마크, K마크, KC마크 등)을 모두 획득해야 하며, 하수관으로 직접 흘려보내는 오물분쇄기(디스포저)는 제외된다.이달 31일까지 동주민센터에 방문해 접수하면 된다. 구는 지역 간 균형 있는 혜택 제공을 위해 동별 가구 수 비율에 따른 지원 수량을 사전 배정했다. 대상자 선정 시에는 주민등록상 가구원 수가 많고, 중구 거주기간이 긴 가구를 우선으로 한다. 보조금을 받은 가구는 최소 2년 이상 의무적으로 사용해야 하며, 기간 내 처분 시 보조금이 환수될 수 있다.서대문구는 올해 530가구로 가정용 소형 감량기 구매비 지원 규모를 대폭 늘렸다. 2023년 사업 시작 이후 지난해까지 이미 913가구가 혜택을 봤을 만큼 구민들의 만족도가 높다.지원액은 구매 비용의 30% 내 최대 21만원으로 중구와 동일하다. 대상은 2026년 1월 1일 이후 가정용 소형 감량기를 구매했거나 예정인 주민으로, 공고일(3월 10일) 기준 서대문구에 주민등록이 되어 있어야 한다.서대문구는 선착순 접수인 점에 유의해야 한다. 지난 10일부터 신청을 받고 있으며, 예산 소진 시 조기에 마감될 수 있어 신청을 서두르는 것이 유리하다. 희망 구민은 서대문구청 홈페이지의 고시공고를 확인해 신청서 등 관련 서류를 제출하면 된다.동대문구는 총 175대 규모로 사업을 추진하며, 특히 감량 효과가 큰 ‘4인 이상 가구’에 우선순위를 두는 전략을 취했다.구매 금액의 30%를 최대 21만원 한도 내에서 보조금으로 지원한다. 오는 16일부터 27일까지 동대문구 온라인 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 4인 이상 가구를 우선 지원하며, 같은 조건일 경우 신청서 접수 시각(분 단위)이 빠른 가구가 우선권을 갖는다.서류 보완이 필요한 경우에는 보완 완료 시각을 기준으로 접수번호가 다시 부여되므로 주의가 필요하다. 신청 시에는 공고일(3월 3일) 이후 발급한 주민등록등본을 PDF 형태로 업로드해야 하며, 본인 주민등록번호가 ‘전부 공개’된 형태여야 한다.유규상 기자