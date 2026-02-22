[포토] ‘사자 보이즈로 변신’ 이해인

1 / 8 이미지 확대 사자 보이즈로 변신한 이해인 21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에서 이해인이 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 맞춰 연기를 펼치고 있다. 2026.2.22 연합뉴스

이미지 확대 저승사자 복장으로 연기 펼치는 이해인 21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에서 이해인이 넷플릭스 케이팝데몬헌터스 삽입곡 ‘유어 아이돌’(Your Idol)‘에 맞춰 연기를 펼치고 있다. 2026.2.22 연합뉴스

이미지 확대 갈라 연기 펼치는 이해인 21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에서 이해인이 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 맞춰 연기를 펼치고 있다. 2026.2.22 연합뉴스

이미지 확대 얼음 위 누비는 저승사자 이해인 21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에서 이해인이 넷플릭스 케이팝데몬헌터스 삽입곡 ‘유어 아이돌’(Your Idol)‘에 맞춰 연기를 펼치고 있다. 2026.2.22 연합뉴스

이미지 확대 연기 펼치는 이해인 21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에서 이해인이 연기를 펼치고 있다. 2026.2.22 연합뉴스

이미지 확대 연기 펼치는 이해인 21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에서 이해인이 연기를 펼치고 있다. 2026.2.22 연합뉴스

이미지 확대 갈라 연기 펼치는 이해인 21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에서 이해인이 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 맞춰 연기를 펼치고 있다. 2026.2.22 연합뉴스

이미지 확대 갈라 연기 마친 이해인21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에서 이해인이 연기를 마치고 관중에 인사하고 있다. 2026.2.22 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 갈라쇼에서 이해인이 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 맞춰 연기를 펼치고 있다.온라인뉴스부