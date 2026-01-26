한국에서 개발한 1인승 골프카트, 미국 PGA쇼에서 주목

이미지 확대 한국에서 개발한 1인승 전동 골프카트가 미국 PGA 머천다이즈쇼에서 선보였다. 메이트모빌리티 제공.

한국에서 개발한 1인승 전동 골프카트 ‘싱글(SINGLE)’이 미국 플로리다주 올랜도에서 열리고 있는 세계 최대 골프 산업 전시회 PGA 머천다이즈쇼에서 주목을 받았다.‘싱글’ 개발사인 메이트모빌리티는 PGA 머천다이즈쇼 기간 중 제품을 접한 세계 골프장 운영자, 코스 관리 전문가, 프로 선수 등 관계자들이 미국 골프 시장의 핵심 과제인 플레이 속도 개선, 잔디 보호, 운영 효율성을 동시에 만족시키는 해결책이라는 반응을 보였다고 26일 밝혔다.미국 골프장 운영자들은 “플레이를 재촉하지 않아도 결과적으로 라운드가 빨라진다”며 강제적인 규제 대신 플레이 방식 자체의 변화를 통해 속도를 개선하는 좋은 방안이라고 평가했다.특히 경량 설계와 무게 분산 구조를 통해 잔디에 가해지는 압력을 최소화하고 그린 주변 등 접근 제한 구역을 자동으로 인식해 제어하는 기술을 적용해 그린과 해저드 주변 보호에 효과적이라는 장점이 주목받았다. 싱글은 코스가 젖어 있어도 주행이 가능해 코스 관리 부담을 줄일 수 있다.이 제품은 지난해 한국프로골프(KPGA) 투어 경기위원들에게 제공돼 승용 카트 진입과 주행이 제한적인 한국 골프 코스에서도 기동성과 편의성을 인정받았다.메이트모빌리티는 이상현 전 한국 캘러웨이 골프 대표가 설립해 운영 중이다.권훈 기자