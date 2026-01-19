최가온, 스노보드 월드컵 시즌 3승

동계올림픽 금빛 기대감 커져

최가온(18·세화여고)이 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵에서 시즌 3승째를 따내며 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 금빛 기대감을 키웠다.최가온은 18일(한국시간) 스위스 락스에서 열린 2025~26 FIS 스노보드 월드컵 여자 하프파이프 결선에서 92.50점을 받아 1위를 차지했다. 지난해 12월 중국과 미국 월드컵에 이어 세 번째 월드컵 우승이다.1차 시기에서 최가온은 21.25점으로 부진했으나 2차 시기에서 92.50점을 받았다. 2차 시기에서 스위치백세븐(주행 반대 방향으로 떠올라 2바퀴 회전), 백사이드나인(등지고 공중에 떠올라 2.5바퀴 회전), 프런트사이드텐(주행 방향으로 공중에 떠올라 3바퀴 회전) 등의 기술을 선보이며 고득점에 성공했다. 2위 구도 리세(일본)의 82.75점보다 10점 가까이 앞섰다.이번 시즌 월드컵은 총 7차례 열리는데 락스 월드컵은 5번째다. 최가온은 2025~26시즌 출전한 월드컵에서 모두 정상에 올랐다. 특히 동계올림픽 전에 열리는 마지막 월드컵을 우승하면서 올림픽 금메달에 대한 전망을 밝혔다.최가온은 “중국과 미국 월드컵에 이어 이번 대회까지 우승해 너무 기쁘다”며 “이제 올림픽이 다가오고 있고 자신감도 더 차오르고 있다. 더 열심히 해야겠다는 생각”이라고 밝혔다.류재민 기자