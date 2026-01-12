알카라스·신네르 ‘인천 강풍’까지 뚫었다

테니스 ‘빅2’ 국내 첫 격돌 명승부

이미지 확대 남자프로테니스(ATP) 투어 세계 1위 카를로스 알카라스(오른쪽)와 2위 얀니크 신네르가 10일 인천 인스파이어 아레나에서 열린 현대카드 슈퍼매치14 경기를 마친 뒤 환하게 웃으며 서로를 격려하고 있다.

“이벤트 대회라 적당히 슬렁슬렁하겠거니 했는데, 왜 이렇게 열심히 하는 거죠?”폭설과 기록적인 강풍으로 전국에 사고가 속출했던 지난 10일. 인천 영종도 끝자락 다목적 공연장 인스파이어 아레나 인근 도로는 악천후를 뚫고 모여든 테니스 팬들로 인산인해를 이뤘다. 이들의 목적은 단 하나, 현재 세계 테니스 남자 단식을 지배하고 있는 ‘신흥 빅2’ 카를로스 알카라스(23·스페인)와 얀니크 신네르(25·이탈리아)가 처음으로 국내에서 펼치는 대결을 ‘직관’하는 것이다.이날 열린 현대카드 ‘슈퍼매치14’ 알카라스와 신네르의 경기는 ‘먹을 게 너무 많았던’ 잔치였다. 두 사람은 전날 서울 여의도 현대카드 본사에서 열린 기자회견에서 “한국 팬들에게 테니스로 행복한 시간을 선물하겠다”고 했던 약속을 지켰다.남자프로테니스(ATP) 투어 단식 1위 알카라스와 2위 신네르는 지난 2년간 열린 4대 메이저 대회 정상을 각각 4회씩 가져가며 견고한 양강구도를 이뤘다. 하지만 이날만큼은 투어 결승에서 보여줬던 진지함과 치열함에 더해 평소 대회에서는 드물었던 묘기까지 선보이며 1만 2000석을 가득 메운 관중들을 열광하게 했다.1세트 첫 게임을 시속 180㎞ 서브로 시작한 알카라스는 신네르의 리턴 샷을 다리 사이로 받으며 분위기를 띄웠고, 신네르는 백핸드 슬라이스 랠리로 화답하며 ‘즐기는 테니스’를 선보였다. 1세트 후반에는 두 선수가 코트 사이드 라인 밖에서 네트를 사이에 두고 각도 없는 샷을 주고받는 진풍경도 연출했다.신네르는 2세트 중반 관중석에 있던 어린 학생에게 라켓을 건네며 세계 1위와 경기할 수 있는 기회를 주기도 했다. 알카라스 역시 이 학생과 랠리를 이어가다 포인트를 내어주며 테니스 꿈나무에게 잊을 수 없는 추억을 만들어줬다. 1시간 46분간 펼쳐진 이번 대결에서는 알카라스가 2-0(7-5 7-6<8-6>)으로 이겼다.알카라스는 경기 직후 “한국 팬들이 에너지 넘치는 응원을 보내줘 좋은 경험이었다”며 “한국에는 볼거리가 많아서 비시즌 때라도 다시 오고 싶다”고 말했다. 신네르도 “가득 찬 팬들 앞에서 경기하면서 마치 홈 코트에서 경기하듯 편안함을 느꼈다. 다음에 꼭 다시 한국을 찾겠다”라고 소감을 밝혔다.알카라스와 신네르는 호주로 건너가 18일 개막하는 시즌 첫 메이저 대회인 호주오픈을 준비한다.박성국 기자