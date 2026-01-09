스노보드 최강자 클로이 김, 어깨 부상으로 올림픽 출전 여부 불투명…최가온, 절호의 기회

이미지 확대 클로이 김 / 김선 / Chloe Kim [올림픽] 금메달 딴 소노보드 천재소녀

스노보드 하프파이프의 최강자로 군림한 클로이 김(미국)이 어깨를 다쳐 약 한 달 앞으로 다가온 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 출전 여부가 불투명해졌다.클로이 김은 9일(한국시간) 자신의 소셜 미디어를 통해 “연습 도중 어깨를 다쳤다”며 “긍정적인 마음을 유지하려고 노력하고 있지만 아직 (부상 정도나 상태를) 확실히 알 수 없다”고 밝혔다.클로이 김은 구체적으로 어느 쪽 어깨를 다쳤는지 밝히지 않았다. 그는 “곧 자기공명영상(MRI) 검사를 받을 예정이며 그 결과가 나오면 부상 정도를 알 수 있을 것”이라고 설명했다.클로이 김은 이달 15일부터 18일까지 스위스 락스에서 열리는 국제스키연맹(FIS) 하프파이프 월드컵에 대비해 현지 적응 훈련 중이었다. 교포 선수인 클로이 김은 2018년 평창, 2022년 베이징 동계 올림픽에서 스노보드 하프파이프 여자부 금메달을 획득했다. 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서도 우승하면 스노보드 종목 사상 최초로 올림픽 3연패를 이루게 된다.스노보드 하프파이프의 ‘전설’로 불리는 숀 화이트(미국)가 동계 올림픽 금메달 3개를 따냈으나 3회 연속은 아니었다.어깨 탈구 등이 의심되는 상황인 클로이 김은 “어깨 회전에 큰 통증이 없다는 점은 긍정적”이라며 “최근 경기력이 좋기 때문에 (훈련 및 경기에 나가도 좋다는) 의료진의 허락만 받으면 큰 문제는 없을 것”이라고 내다봤다.클로이 김은 지난해 12월 미국 콜로라도주 코퍼마운튼에서 열린 FIS 월드컵에서도 어깨를 다쳐 결선에 뛰지 못했다. 당시 클로이 김이 결장하면서 예선을 1위로 올라온 최가온이 금메달을 차지했다. 최가온은 클로이 김과 함께 여자 하프파이프 금메달을 놓고 겨룰 가능성이 크다.이제훈 전문기자