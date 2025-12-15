국가대표 밑에 ‘예비 국가대표’ 생긴다…대한체육회 내년 예산 3451억원, 전년 대비 23.4%↑

이미지 확대 유승민 대한체육회장이 지난 10월 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한체육회 등에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 대한체육회 예산 설명 그림. 대한체육회 제공

국가대표와 후보선수 사이의 선수를 가리키는 ‘예비 국가대표’ 육성 프로그램이 신설된다. 전국소년체육대회(전국체전) 출전비 단가가 9년 만에 오르고, 개회식 예산이 생기면서 15년 만에 정식으로 개회식이 열린다.대한체육회는 이런 내용을 포함한 내년도 확정 예산을 15일 발표했다. 전체 예산 규모는 3451억원으로, 올해보다 654억원(23.4%) 증가했다. 문화체육관광부와 관계기관에서 630억원 규모 사업이 대한체육회로 이관됐다. ▲스포츠클럽 디비전 274억원 ▲지방체육진흥 172억원 ▲전략 종목 육성 80억원 ▲은퇴선수(선수진로) 지원 12억원 등 630억원 규모 12개 사업이 대한체육회로 옮겨졌다.우선 체육단체 종사자 처우 개선이 반영됐다. 7년 간 동결됐던 후보선수 전임지도자 급여가 7.6% 인상된다. 회원종목단체 직원 인건비도 정부 공통 인상률에 따라 3.5% 오른다.전국소년체육대회 지원도 강화된다. 지난 9년 동안 1인당 8만 2000원이었던 출전비 단가가 11만 3600원으로 38% 인상됐다. 2011년 이후 폐지됐던 전국소년체육대회 개회식 예산이 반영돼, 내년 부산 대회부터 개회식이 열린다.새로운 전문체육 육성체계가 도입된다. 국가대표와 후보선수 사이에 ‘예비 국가대표’라는 이름으로 육성 프로그램을 신설하고, 관련 예산 30억원을 신규 반영했다. 배드민턴·레슬링 등 5개 종목 119명을 대상으로 연간 100일 훈련을 지원하는 내용이다. 2010년 청소년대표 육성체계 도입 이후 16년 만에 마련된 새로운 육성 단계다.국가대표 훈련환경 개선을 위한 예산으로 68억원이 반영됐다. 국가대표선수촌 메디컬센터에는 자기공명영상(MRI) 장비가 최초 도입된다. 전문의 인건비 등을 포함한 14억원의 의료지원 예산도 편성됐다. 또한 태릉선수촌·평창동계훈련센터 시설 개보수 및 관리비 54억원을 확보해 노후 시설 정비와 훈련환경 개선이 추진된다.교육 분야에서는 올해 12월 개원하는 대한민국체육인재개발원이 내년부터 본격적인 운영에 들어간다. 지도자·선수 부모를 위한 우수선수 성장지원 교육 4억 5000만원, 연령·대상별 특화 역량을 강화하는 생활체육지도자 전문교육 6억원이 반영됐다. 선수·지도자·심판의 진로 전환을 돕는 체육인 진로·종목 전환 교육 8억원도 신규로 들어오면서 모두 18억 5000만원 규모의 교육 사업이 신규·확대 편성됐다.국제종합경기대회 지원 예산이 증가하여 2026 밀라노코르티나동계올림픽대회, 아이치나고야하계아시아경기대회 등 주요 국제대회 대비 훈련·파견 지원이 강화된다. 유승민 대한체육회장은 “현장의 오랜 요구였던 처우 개선과 훈련환경 고도화, 미래 유망주 육성 기반 강화가 이번 예산에 반영됐다”며 “더 많은 체육인이 현장에서 실질적으로 변화를 체감할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.김기중 기자