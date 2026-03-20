‘100만’ 정치 유튜버 성제준, 음주운전 적발

이미지 확대 구독자 수 107만 명을 보유한 정치 유튜버 성제준이 음주운전을 하다 경찰에 적발됐다. 유튜브 채널 ‘성제준’ 캡처

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100만명이 넘는 구독자를 보유한 정치 유튜버 성제준씨가 음주운전을 하다 경찰에 적발됐다.지난 19일 스타뉴스에 따르면 이날 서울 강남경찰서는 성씨를 음주운전 혐의로 입건했다고 밝혔다. 앞서 지난 16일 밤 9시쯤 성씨는 서울 강남구 청담동의 한 매장에서 술을 마신 뒤 자신의 포르쉐 차량을 운행한 혐의를 받는다. 당시 성씨의 혈중알코올농도 수치는 면허 정지 수준이었던 것으로 전해졌다.성씨는 지난 19일 자신의 유튜브 채널을 통해 음주운전 적발에 대해 해명했다. 성씨는 대리 기사를 부르지 않고 직접 운전한 이유에 대해 “대리 기사를 불렀으며 오고 있었다”며 “매장 영업이 끝나 인도에 주차했던 차를 이동시켜 달라고 해 차도로 이동했다”고 밝혔다.그는 “매장에서 와인 한 잔만 마신 상태였다”며 “5초 정도 이동했다”고 설명했다. 이어 “매장 바로 앞에서 (음주) 단속을 하고 있었으나 취하지도 않았고 매장 앞 도로로 이동하는 거라 문제가 없을 거라 생각했다”고 설명했다.그러면서 “(음주 상태로) 5초도 운전하면 안 되지만, 대리주차 직원의 부탁에 와인 한 잔은 문제가 되지 않을 거란 생각에 이동한 제 불찰이다. 앞으로 더 조심하겠다”고 했다.그는 우파 성향의 정치 유튜브 채널을 운영 중인 유튜버로, 구독자 107만명을 보유하고 있다.문경근 기자