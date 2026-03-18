“기득권에 인생 파멸…3년 준비” 항공사 기장 살해 50대, 고개 빳빳이 들고 한 말

부산서 기장 살해…하루 전엔 미수 그쳐

울산 모텔에 숨어있다 체포

이미지 확대 항공사 기장 살해 혐의 50대 압송 부산에서 전 직장 동료인 항공사 기장을 흉기로 살해한 혐의를 받는 50대 A씨가 17일 부산 부산진경찰서로 압송되고 있다. 2026.03.17 뉴시스

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부산에서 항공사 기장을 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 울산에서 검거돼 부산으로 압송돼 모습을 드러냈다.18일 부산경찰청에 따르면 경찰은 전날 오후 8시 3분쯤 울산에서 피의자 A씨를 붙잡았다.이어 오후 10시 36분쯤 부산진경찰서에 도착한 A씨는 수갑을 찬 채 유치장으로 이동했다.A씨는 범행 이유를 묻는 취재진의 질문에 “공군사관학교의 부당 기득권에 억울하게 인생을 파멸당했기 때문에 제 할 일을 했다”고 주장했다.범행을 준비한 기간에 대해서는 “3년”이라고 답했고, 추가 범행 계획 여부를 묻는 질문에는 “4명”이라고 언급했다.A씨는 전날 오전 5시 30분쯤 부산 부산진구 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장 B씨를 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 혐의를 받는다.피해자 B씨는 이날 오전 7시쯤 범행 현장에서 이웃에게 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌다.A씨는 B씨를 살해한 뒤 경남 창원시 성산구에 있는 또 다른 항공사 직원 D씨의 집에 찾아갔으나, 경찰의 신변보호 조치 탓에 들어가지 못했다. 이에 울산으로 이동해 한 모텔에 숨어있다 경찰에 붙잡혔다.A씨는 전날 오전 4시 30분쯤 경기도 고양시 일산서구 한 주거지 승강기 앞에서 전 직장동료 C씨를 뒤에서 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 조른 혐의도 받는다.사건 당시 C씨는 강하게 저항해 현장을 벗어난 뒤 112에 신고했다.A씨는 건강 문제로 퇴직했는데, 이 과정에서 전 동료들과 갈등을 빚어온 것으로 전해졌다. 경찰에 따르면 불안을 느낀 전 동료 8명의 요청으로 경찰이 신변보호 조처를 한 상태다.경찰은 A씨를 상대로 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사할 계획이다.김소라 기자