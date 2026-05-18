[씨줄날줄] 북한 여자 축구단

이미지 확대

2026-05-18 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한 여자 축구는 2000년대 들어 강자로 떠올랐다. 아시안 게임에서 3차례 우승했고, 2007년에는 국제축구연맹(FIFA) 여자 월드컵에서 8강에 오르는 기염을 토했다. 현재 FIFA 여자 축구 랭킹 11위로 한국(19위)보다 앞서 있다.이렇다 보니 북한 당국은 여자 축구를 체제 선전과 주민 결속 수단으로 활용하는 모습이다. 김정은 국무위원장은 국제대회에서 좋은 성적을 거둔 선수들에게 성대한 축하연을 베풀고 시민 환영 행사를 마련하는 등 특별 대우하고 있다.‘내고향여자축구단’이라는 푸근한 이름의 북한 축구팀이 17일 한국에 왔다. 2025~2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강 경기를 위해서다. 2012년 북한 소비재 기업인 ‘내고향’의 후원을 받으며 평양을 연고지로 창단된 이 축구단은 2021~2022 시즌 북한 1부 리그 우승을 차지했던 신흥 강호다.이 축구단은 오는 20일 수원종합운동장에서 한국의 ‘수원FC위민’과 4강전을 갖는데, 여자 축구 클럽 경기 치고는 이례적으로 전체 7000여석이 예매 12시간 만에 매진됐다. 민족화해협력범국민협의회 등 200여개 단체 3000여명이 두 팀을 모두 응원할 예정이다.앞서 통일부가 이 공동 응원에 남북협력기금 3억원을 지원하기로 하면서 논란이 일기도 했다. 남북 친선 경기도 아니고 엄연한 정식 국제대회인데 왜 북한 응원에 세금을 쓰느냐는 지적이었다.애써 통일부 입장에서 해석하자면, 그렇게 해서라도 뭔가 대화의 물꼬를 트고자 안간힘을 쓰는 것일 수 있다. 하지만 그동안 남측의 숱한 선의에도 북한은 호응을 보이기는커녕 ‘적대적 두 국가론’이라는 비수로 돌려줬다. 그러니 공동 응원에 세금을 쓰는 데 냉소적인 여론을 두고 야박하다며 뭐라 할 것도 못 된다.‘남북 협력’이라는 축구공을 아무리 열심히 차더라도 골대가 ‘두 국가론’이라면 그것보다 허망한 경기는 없을 것이다.김상연 수석논설위원