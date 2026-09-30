군산~부산 바닷길 열렸다…피더항로 첫 운항

세줄 요약 군산항~부산항 피더항로 첫 운항 개시

2700t급 재원니케호 월 5항차 투입

연간 1만2000TEU 신규 물동량 기대

이미지 확대 군산항~부산항 피더항로를 운항하는 재원니케 호. 전북도 제공

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전북 군산항과 부산항을 잇는 피더항로가 개설됐다.전북도는 군산시, 군산지방해양수산청, 군산컨테이너터미널과 함께 추진해 온 군산항~부산항 피더항로에서 본격적인 운항이 시작됐다고 30일 밝혔다.피더항로는 중소형 선박을 이용해 지역 항만과 대형 환적항을 연결하는 항로다. 이번 피더항로는 군산항의 신규 물동량을 확보하고 도내 수출입 기업의 물류비 부담을 줄이는 게 목적이다.도와 군산항 포트세일단은 지난해 2월부터 피더항로 운영선사인 SCL(Supply Chain Logistics)과 항로 개설을 지속적으로 협의하고 군산 입주기업을 직접 찾아 물동량 확보를 위한 포트세일즈 활동을 이어왔다.SCL은 최근 2700t급, 170TEU 규모의 ‘재원니케’호를 확보해 이날 첫 운항에 나섰다. 재원니케호는 월 5항차 운항하며 항차당 약 200TEU, 월 1000TEU의 컨테이너 화물을 처리할 예정이다. 군산컨테이너터미널 전체 월 물동량(2000TEU)의 50%에 해당하는 규모다. 항로가 안정적으로 운영되면 연간 1만 2000TEU, 약 18만t의 신규 물동량을 확보할 수 있을 것으로 전망된다.이번 항로 개설로 부산항 등 대형 항만을 이용하기 위해 육상운송에 의존해 온 도내 수출입 기업의 물류비 부담을 줄이고, 군산항의 물류 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대된다.운항 초기에는 부산~광양 구간은 철도로 수송하고, 광양~군산 구간은 피더선으로 연결하는 방식으로 운영한다. 이후 2027년 상반기 부산신항 피더선 전용터미널 개장에 맞춰 부산~군산 간 직항 피더항로로 단계적으로 전환할 계획이다.도 관계자는 “이번 군산항 피더항로 개설은 신규 물동량을 확보하고 도내 기업의 물류 경쟁력을 높이는 계기가 될 것”이라며 “항로가 안정적으로 정착할 수 있도록 지속적인 포트세일즈를 통해 신규 물동량 확보에 힘쓰겠다”고 말했다.설정욱 기자