충주시 지역 산부인과와 손잡고 24시간 분만체계 구축

세줄 요약 24시간 분만의료체계 유지 협약 체결

야간·휴일 당직비 지원, 응급분만 대응 강화

지역 출생아 다수 담당한 거점 산부인과 역할

이미지 확대 충주시청.

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충주시는 충주별산부인과의원과 ‘24시간 분만의료체계 유지를 위한 업무협약’을 체결했다고 30일 밝혔다.협약에 따라 양 기관은 24시간 분만의료체계와 산부인과 전문의 야간·휴일 당직체계의 안정적인 운영을 위해 상호 협력에 나선다.시는 24시간 분만체계 유지를 위해 전문의 야간·휴일 당직 운영 비용을 지원하고, 충주별산부인과의원은 상시 응급분만 등에 대응할 수 있는 진료체계를 유지한다.시는 우선 올해 2800만원을 지원할 예정이다.호암동에 위치한 충주별산부인과는 2020년 개원해 현재 6명의 산부인과 전문의가 근무하고 있다. 현재 충북도 의료취약지(분만) 거점의료기관 역할도 하고 있다. 지난해에 충주시 전체 출생아 901명의 약 72%인 647명의 분만을 담당했다.이동석 충주시장은 “출산은 시간과 장소를 예측하기 어렵다”면서 “시민들이 다른 지역으로 원정 출산을 가지 않고도 안심하고 아이를 낳을 수 있도록 24시간 분만의료체계를 지키겠다”고 말했다.충주 남인우 기자