인구감소 지역 살릴 해법은 ‘교육’…부산 16개 기관 힘 모아 ‘교육혁신선도지역’ 도전

세줄 요약 부산시·교육청, 16개 기관과 교육혁신 협약

인구감소 지역 맞춤형 교육모델 공모 도전

교육격차 완화·인재 양성·정주 기반 강화

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

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부산시와 부산시교육청은 22일 기초지자체, 대학 등과 ‘부산 교육혁신선도지역 공동 추진을 위한 업무협약’을 체결했다.협약에는 인구감소 관심지역인 동·서·중·영도·금정구, 고신대, 국립한국해양대, 국립부경대, 동아대, 부산대, 부산외국어대, 부산상공회의소, 부산해양수산청, 부산앵커센터 등 16개 기관이 참여했다. 이번 협약을 바탕으로 교육혁신선도지역 세부 사업을 구체화해 오는 30일까지 교육부에 ‘교육혁신선도지역’ 공모를 신청할 계획이다.교육혁신선도지역은 교육청과 지자체, 대학 등 지역사회가 협력해 해당 지역 여건에 맞는 교육 혁신을 이끌고, 지역 인재 성장과 정주 기반을 만들도록 지원하는 교육부 사업이다. 40개 내외 지역을 선정할 예정이며, 광역·통합특별시의 경우 선정되면 사업 추진 지원금을 매년 40억원씩 5년간 받는다.협약 기관은 각자 보유한 역량, 자원을 결합해 교육혁신선도지역 운영계획 수립, 지역 여건에 맞는 교육 혁신모델 개발, 지역 내 교육격차 완화와 인재 양성 등을 추진한다.시와 교육청이 공모, 사업 추진 전반을 총괄하고 5개 구가 지역 특화사업을 추진한다. 대학과 부산앵커센터는 전문 교육과 진로 탐색을 지원하고, 부산해양수산청과 부산상의는 지역 자원 연계, 자문에 힘을 보탠다.공모에 선정되면 내년부터 거주지역에 따른 교육격차를 줄이고 지역의 대학·산업·해양·문화 등 다양한 자원을 학교 교육과 연계하는 사업을 추진할 예정이다. 이를 통해 학생들에게 양질의 교육, 다양한 진로·성장 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대한다. 시와 교육청은 교육 여건 개선을 통해 장기적으로 더 나은 청년과 가족의 정주 여건을 마련하고, 지역 활력으로 이어지는 선순환 구조를 만들 계획이다.부산 정철욱 기자