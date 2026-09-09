‘현안 해결·국비 확보에 원팀으로 뛰자’ 부산시·민주당 당정 협의

세줄 요약 당정 협의회 개최, 시정 현안 논의

공공기관 2차 이전·가덕도신공항 공조

내년도 국비 확보와 사업 추진 협력

이미지 확대 부산시·더불어민주당 부산시당, 당정협의회. 부산시 제공

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부산시와 더불어민주당 부산시당은 9일 시정 당면 현안 논의와 내년도 국비 확보를 위해 당정 협의회를 가졌다.협의회에는 전재수 시장을 비롯한 시 주요 보좌진, 실·국·본부장이 참석했으며, 시당에서는 박홍배 시당위원장과 지역위원장 등이 함께했다.양측은 당정 상시 공조 체제를 구축하기로 하는 한편 공공기관 2차 지방 이전 추진, 가덕도신공항 적기 개항 등 당면 현안 해결에 힘을 모으기로 했다.또 내년도 주요 국비 확보와 차질 없는 사업 추진에도 협력하기로 했다.전재수 시장은 “해양수도 부산을 향한 더 큰 순풍을 일으키기 위해 부산의 숙원 현안 과제 해결과 내년도 국비 확보에 시와 더불어민주당 부산시당이 함께 손을 맞잡고 나가길 기대한다”라고 밝혔다.박홍배 시당위원장은 “주요 현안 사업이 속도를 낼 수 있도록 필요한 예산은 적극 확보하고 막힌 부분은 풀어내겠다”라며 “당과 시가 원팀으로 움직여 부산 발전과 시민 삶을 위해 전력을 다하겠다”라고 화답했다.부산 신정훈 기자