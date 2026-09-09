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‘현안 해결·국비 확보에 원팀으로 뛰자’ 부산시·민주당 당정 협의

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신정훈 기자
수정 2026-09-09 12:01
입력 2026-09-09 12:01
세줄 요약
  • 당정 협의회 개최, 시정 현안 논의
  • 공공기관 2차 이전·가덕도신공항 공조
  • 내년도 국비 확보와 사업 추진 협력
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부산시·더불어민주당 부산시당, 당정협의회. 부산시 제공
부산시·더불어민주당 부산시당, 당정협의회. 부산시 제공


부산시와 더불어민주당 부산시당은 9일 시정 당면 현안 논의와 내년도 국비 확보를 위해 당정 협의회를 가졌다.

협의회에는 전재수 시장을 비롯한 시 주요 보좌진, 실·국·본부장이 참석했으며, 시당에서는 박홍배 시당위원장과 지역위원장 등이 함께했다.

양측은 당정 상시 공조 체제를 구축하기로 하는 한편 공공기관 2차 지방 이전 추진, 가덕도신공항 적기 개항 등 당면 현안 해결에 힘을 모으기로 했다.

또 내년도 주요 국비 확보와 차질 없는 사업 추진에도 협력하기로 했다.

전재수 시장은 “해양수도 부산을 향한 더 큰 순풍을 일으키기 위해 부산의 숙원 현안 과제 해결과 내년도 국비 확보에 시와 더불어민주당 부산시당이 함께 손을 맞잡고 나가길 기대한다”라고 밝혔다.


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박홍배 시당위원장은 “주요 현안 사업이 속도를 낼 수 있도록 필요한 예산은 적극 확보하고 막힌 부분은 풀어내겠다”라며 “당과 시가 원팀으로 움직여 부산 발전과 시민 삶을 위해 전력을 다하겠다”라고 화답했다.

부산 신정훈 기자
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