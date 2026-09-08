인천 앞바다서 잠수 작업하던 60대 숨져

세줄 요약 인천 앞바다 잠수 작업 중 60대 남성 사망

전복 선체 인양 작업 투입 뒤 의식 잃음

해경, 구조·이송 뒤 정확한 경위 조사

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인천 앞바다에서 잠수 작업을 하던 60대 남성이 숨졌다.8일 인천해양경찰서 등에 따르면 전날 오전 8시 50분쯤 인천 제물포구 해상에서 잠수 작업 중이던 60대 남성 A씨가 의식을 잃었다.해경은 A씨를 구조해 119구급대에 인계, 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.A씨는 사고 당시 다른 잠수사 1명과 함께 전복된 A호 선체 인양 작업에 투입됐다가 수면 위로 떠오른 것으로 파악됐다.A호는 22t급 어획물 운반선으로 지난달 24일 해상에서 전복됐으며 당시 승선원 4명은 다른 어선으로 대피해 인명피해는 없었다.해경은 A씨가 바닷속에서 선체 인양 작업을 하던 중 사고를 당한 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.강남주 기자