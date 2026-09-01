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폭우에 정읍서 실종된 70대, 숨진 채 발견

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설정욱 기자
설정욱 기자
수정 2026-09-01 12:06
입력 2026-09-01 12:06
세줄 요약
  • 정읍 폭우 속 실종 70대, 천변 수풀서 발견
  • 실종 지점서 4㎞ 떨어진 곳, 이미 숨진 상태
  • 가족 신고 뒤 수색, 경찰 사고 경위 조사
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드론 수색. 전북소방본부 제공
드론 수색. 전북소방본부 제공


전북 정읍에서 폭우에 실종됐던 70대가 숨진 채 발견됐다.

1일 전북경찰청과 전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 10시 43분쯤 정읍시 북면의 한 천변 수풀에서 쓰러져 있던 A씨를 수색팀이 발견했다.

실종 지점에서 4㎞ 떨어진 지점이다.

발견 당시 A씨는 이미 숨진 상태였던 것으로 알려졌다.

A씨는 전날 오전 6시 30분쯤 가족에게 ‘논에 가보겠다’며 집 밖으로 나선 뒤 돌아오지 않았다.

가족들이 A씨를 찾아나섰지만 논 인근 농수로에서 그의 삽과 고무신만 발견했다.

실종 당일 오전 정읍에는 호우경보가 내려졌었다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

설정욱 기자
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