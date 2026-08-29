“제주서 일하는 아들과 연락 안돼” 차량만 발견…이틀째 수색 중

세줄 요약 제주서 근무하던 20대 남성 실종 신고 접수

서귀포 하예포구 인근서 차량 발견

경찰·소방·군 합동으로 이틀째 수색

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

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제주에서 근무하는 20대 남성이 실종돼 경찰과 소방당국 등이 이틀째 수색 중이다.29일 서귀포경찰서와 제주도 소방안전본부 등에 따르면 전날 오후 2시 10분쯤 “제주에서 직장생활 중인 아들이 연락받지 않는다”는 내용의 신고가 경찰에 접수됐다.수사에 나선 경찰은 전날 실종자 20대 A씨의 차량을 서귀포시 하예포구 인근에서 발견했다.경찰, 소방, 군 등 유관기관은 전날 오후 차량 발견 위치 일대에 대해 도보 및 드론, 구조견 등을 투입해 합동으로 수색을 진행했으나 A씨를 찾지 못했다.경찰은 이날 오전부터 유관기관 등과 함께 수색을 이어가는 한편 정확한 경위를 조사하고 있다.윤예림 기자