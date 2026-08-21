사회 [포토] ‘칼군무’ 로봇 공연 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/21/20260821800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-21 17:21 입력 2026-08-21 17:00 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 휴머노이드의 칼군무21일 서울 강동구 갤럭시 로봇 파크에서 열린 갤럭시 로봇 파크 그랜드 오프닝 파티에서 휴머노이드 로봇이 공연하고 있다. 2026.8.21 연합뉴스 이미지 확대 공연 펼치는 휴머노이드 로봇21일 서울 강동구 갤럭시 로봇 파크에서 열린 갤럭시 로봇 파크 그랜드 오프닝 파티에서 휴머노이드 로봇이 공연하고 있다. 2026.8.21 연합뉴스 이미지 확대 휴머노이드의 칼군무21일 서울 강동구 갤럭시 로봇 파크에서 열린 갤럭시 로봇 파크 그랜드 오프닝 파티에서 휴머노이드 로봇이 공연하고 있다. 2026.8.21 연합뉴스 이미지 확대 로봇들의 화려한 발차기21일 서울 강동구 갤럭시 로봇 파크에서 열린 갤럭시 로봇 파크 그랜드 오프닝 파티에서 휴머노이드 로봇이 공연하고 있다. 2026.8.21 연합뉴스 이미지 확대 로봇들의 화려한 발차기21일 서울 강동구 갤럭시 로봇 파크에서 열린 갤럭시 로봇 파크 그랜드 오프닝 파티에서 휴머노이드 로봇이 공연하고 있다. 2026.8.21 연합뉴스 이미지 확대 로봇들의 화려한 발차기21일 서울 강동구 갤럭시 로봇 파크에서 열린 갤럭시 로봇 파크 그랜드 오프닝 파티에서 휴머노이드 로봇이 공연하고 있다. 2026.8.21 연합뉴스 이미지 확대 로봇과 인간21일 서울 강동구 갤럭시 로봇 파크에서 열린 갤럭시 로봇 파크 그랜드 오프닝 파티에서 휴머노이드 로봇이 공연하고 있다. 2026.8.21 연합뉴스 이미지 확대 로봇과 인간21일 서울 강동구 갤럭시 로봇 파크에서 열린 갤럭시 로봇 파크 그랜드 오프닝 파티에서 휴머노이드 로봇이 공연하고 있다. 2026.8.21 연합뉴스 이미지 확대 휴머노이드 로봇과 함께21일 서울 강동구 갤럭시 로봇 파크에서 열린 갤럭시 로봇 파크 그랜드 오프닝 파티에서 휴머노이드 로봇이 공연하고 있다. 2026.8.21 연합뉴스 이미지 확대 공연 펼치는 휴머노이드 로봇21일 서울 강동구 갤럭시 로봇 파크에서 열린 갤럭시 로봇 파크 그랜드 오프닝 파티에서 휴머노이드 로봇이 공연하고 있다. 2026.8.21 연합뉴스 21일 서울 강동구 갤럭시 로봇 파크에서 열린 갤럭시 로봇 파크 그랜드 오프닝 파티에서 휴머노이드 로봇이 공연하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 갤럭시 로봇 파크 그랜드 오프닝 파티가 열린 곳은? 서울 강동구 서울 강남구