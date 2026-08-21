사회 [포토] ‘온통 그린’ 낙동강 녹조 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/21/20260821800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-21 11:18 입력 2026-08-21 11:18 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 녹조 가득한 낙동강21일 대구 달성군 달성보 인근 낙동강에 녹조가 발생해 있다. 2026.8.21 연합뉴스 이미지 확대 낙동강 녹조 확인하는 환경단체21일 대구 달성군 달성보 인근 낙동강에서 환경단체 관계자가 녹조 가득한 강물을 채수하고 있다. 2026.8.21 연합뉴스 이미지 확대 녹조 가득한 낙동강21일 대구 달성군 달성보 인근 낙동강에 녹조가 발생해 있다. 2026.8.21 연합뉴스 이미지 확대 녹조 가득한 낙동강21일 대구 달성군 달성보 인근 낙동강에 녹조가 발생해 있다. 2026.8.21 연합뉴스 이미지 확대 녹조 창궐한 낙동강21일 대구 달성군 달성보 인근 낙동강에 녹조가 발생해 있다. 2026.8.21 연합뉴스 21일 대구 달성군 달성보 인근 낙동강에 녹조가 발생해 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 녹조가 발생한 지역은 어디인가? 대구 달성군 부산 강서구