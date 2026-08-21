광운대, ‘2027 로보페스트 월드 챔피언십’ 개최 일정 확정

세줄 요약 서울 개최 일정 확정, 대회 준비 본격화

미국 밖 첫 개최, 한국 로봇·AI 역량 홍보

지역·대학·기관 협력 통한 산학 플랫폼 구상

이미지 확대 광운대학교 전경. 광운대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광운대학교가 세계적인 자율주행 로봇 경진대회 ‘2027 로보페스트 월드 챔피언십’을 내년 5월 28일부터 31일까지 서울에서 개최한다고 21일 밝혔다.광운대는 지난 5월 미국 로렌스공과대학교(LTU)와 대회 서울 개최를 위한 합의각서(MOA)를 체결한 데 이어 일정까지 확정하며 본격적인 대회 준비에 들어갔다.1999년 시작된 로보페스트 월드 챔피언십이 미국 밖에서 열리는 것은 이번이 처음이다. 광운대는 이번 대회를 한국의 로봇·AI 교육 역량을 세계에 알리는 동시에 글로벌 인재와 기업이 교류하는 산학협력 플랫폼으로 발전시킨다는 계획이다.이를 위해 오는 10월 ‘노원 AI·로봇 미래교육 비전 선포식 및 지역 상생 한마당’을 열고 서울시와 노원구 등 지자체, 지역 대학 및 교육·연구기관과 협력 방안을 논의할 예정이다. 청소년 AI·로봇 교육과 시민 체험, 글로벌 인재 교류 등 지역 연계 프로그램도 확대한다.광운대는 대회 일정 확정을 계기로 경기장 구성과 세부 종목 운영, 참가자 지원, 국내외 기관·기업 협력 등 준비를 본격화한다는 방침이다.김태곤 리포터