명지대, ‘2025학년도 후기 학위수여식’ 개최… 1367명 새출발

이미지 확대 명지대학교가 지난 18일 인문·자연 양 캠퍼스에서 ‘2025학년도 후기 학위수여식’을 열고 1367명의 졸업생을 배출했다. 명지대 제공

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명지대학교가 인문·자연 양 캠퍼스에서 ‘2025학년도 후기 학위수여식’을 열고 1367명의 졸업생을 배출했다고 21일 밝혔다. 학사 880명, 석·박사 487명이 영예로운 학위를 품에 안았다.이번 학위수여식은 지난 18일 인문캠퍼스(명지대학교 교회)와 19일 자연캠퍼스(60주년 채플관)에서 각각 진행됐다. 각 캠퍼스별로 우수 졸업생에 대한 이사장상과 총장상 표창도 함께 수여되며 졸업의 의미를 더했다.임연수 총장은 졸업식사에서 “삶이 언제나 충분한 확신이 생긴 뒤에 시작되는 것은 아니다”라며 “답을 서두르기보다 자신의 속도로 하루하루를 충실히 살아가다 보면 자신만의 해답을 찾게 될 것”이라고 격려했다.이어 대학원 졸업생들에게는 “배움을 멈추지 않는 사람이 시대를 이끄는 전문가가 될 수 있다”며 “명지에서 배운 가치를 바탕으로 사회에 선한 영향을 전하는 품격 있는 지성인으로 성장하길 바란다”고 당부했다.박영주 기자