부산서 도로 현수막 정비 60대, 벌에 쏘여 중태…심정지 회복했지만 의식불명

세줄 요약 부산 강서구 도로서 현수막 정비 중 벌 쏘임

60대 남성 심정지 후 회복, 의식은 불명

구청 자활근로사업 참여자, 중환자실 치료

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부산 강서구 한 도로에서 현수막 정비 작업을 하다 벌에 쏘인 60대 남성이 중태에 빠졌다.20일 부산소방재난본부에 따르면 전날 오전 7시 50분쯤 강서구 범방동 한 도로에서 벌에 쏘인 A 씨가 의식이 옅어지고 있다는 신고가 119에 접수됐다.구급대원이 현장에 도착했을 때 A 씨는 호흡과 맥박이 없었으며, 기도를 포함한 온몸에 부종이 보이는 상태였다.A 씨는 관할 구청 자활근로사업 참여자로 이날 도로 주변에서 현수막을 정비하다 벌에 쏘인 것으로 파악됐다.A 씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌다. 병원에서 심장이 다시 스스로 뛰기 시작했지만, 현재까지 의식이 돌아오지 않은 상태로 중환자실에서 치료받고 있다.부산 정철욱 기자