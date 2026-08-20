경북 가뭄 비상…특교세 50억 투입해 농업용수 확보

양수장 설치·살수차 임차…농업·생활용수 확보 안간힘

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세줄 요약 가뭄 장기화로 경북 농업용수 부족 심화

특교세 50억7300만 원 긴급 투입 결정

농업·생활용수 확보와 피해 최소화 추진

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경북도가 장기간 가뭄으로 농업용수 부족이 계속되자 특별교부세 50억여 원을 투입해 용수 확보와 농작물 피해 최소화에 나선다.20일 경북도에 따르면 이날 기준 도내 올해 누적 강수량은 570.0㎜로 평년(764.7㎜)의 74.5% 수준에 그치고 있다.농업용 저수지 저수율은 46.7%로 평년(69.6%)의 67.1% 수준에 머물러 있다.특히 포항과 경주, 성주, 고령은 저수지 저수율이 30%대로 내려갔다. 운문댐의 저수율은 24.0%, 영천댐은 32.5%다.앞으로 1개월 가뭄 전망에서도 9월 중순까지 강수량이 평년보다 적을 것으로 예상돼 가뭄 상황이 심화할 것으로 우려된다.이런 가운데 도는 특별교부세 50억 7300만 원을 투입해 농업·생활용수 확보에 나선다.도는 이번에 확보한 재난 안전 특별교부세 가운데 49억 2300만 원을 우선 농업용수 확보에 투입한다.가뭄이 심각한 시군을 대상으로 간이양수장·간이보 설치, 양수 장비 운용, 하천 굴착, 살수차 임차, 암반관정 설치 등 단기간 내 농업용수 공급이 가능한 사업을 집중적으로 추진해 영농 피해를 최소화할 계획이다.나머지 1억 5000만 원은 생활용수 분야에 투입해 취수탑 준설 및 비상 급수 등에 활용할 예정이다.도는 가뭄 대응 태스크포스(TF)를 상시 운영하고 시군 및 유관기관과 협조 체계를 강화하고 있다.저수지 저수율 가뭄 단계에 접어든 10개 시군을 집중적으로 관리하고 도내 22개 시군의 가뭄 상황을 지속해 점검해 지역별 여건에 맞는 용수 공급 대책을 추진하고 있다.김상철 경북도 안전행정실장은 “광복절 연휴에 내린 비도 해갈에는 역부족인 상태여서 가뭄 상황을 실시간으로 점검하고 필요한 행·재정적 지원을 신속하게 투입하겠다”며 “농업용수와 생활용수 공급에 차질이 없도록 대응해 도민 피해를 최소화하겠다”고 말했다.안동 김상화 기자