“회사에서 소리도 못 지르고 발만 동동”…복권 1등 당첨 ‘깜짝 사연’

세줄 요약 점심시간 복권 구매, 1등 당첨 사연

회사에서 소리 못 지르고 기쁨 참음

당첨금, 새 보금자리 마련에 사용

이미지 확대 직장인 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

이미지 확대 무료한 마음에 점심시간을 이용해 구매한 즉석복권이 1등에 당첨됐다는 직장인의 사연이 전해져 화제다. 동행복권 홈페이지

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무료한 마음에 점심시간을 이용해 구매한 즉석복권이 1등에 당첨됐다는 직장인의 사연이 전해져 화제다.최근 동행복권에 따르면 서울 동대문구 왕산로의 한 복권판매점에서 판매된 스피또1000 107회차에서 1등 당첨자가 나왔다.평소 점심시간이나 퇴근길에 복권을 구매했다는 당첨자 A씨는 한 달 전쯤 무료한 마음에 점심시간을 이용해 당첨됐던 복권들을 교환하고 사무실로 돌아왔다고 말했다.A씨는 “다른 사람들 몰래 복권을 긁어봤는데, 놀랍게도 1등에 당첨됐다”며 “소리를 지르며 기뻐하고 싶었지만 회사였던 터라 발만 동동 구르며 기뻐했다”고 회상했다.한동안 멍한 기분이 들었다는 A씨는 “손발이 떨리고 너무 놀라 책상만 바라봤던 것 같다”고 전했다.이어 “바쁜 일정 때문에 이제야 당첨금을 받게 됐는데, 막상 수령하고 나니 당첨이 더욱 실감 나고 정말 행복하다”고 덧붙였다.평소 로또와 연금복권, 스피또를 구매했다는 A씨는 “마침 이사할 계획이 있어서 당첨금은 새 보금자리를 마련하는 데 보탤 예정”이라고 전했다.스피또1000은 행운 숫자가 자신의 숫자 6개 가운데 하나와 일치하면 해당 당첨금을 받는 즉석복권이다. 판매 가격은 1000원이며, 1등 당첨금은 5억원이다.하승연 기자