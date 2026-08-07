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울산시, ‘농촌 왕진버스’ 확대…올해 의료소외 농촌 800여명 진료

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정철욱 기자
정철욱 기자
수정 2026-08-07 15:01
입력 2026-08-07 15:01
세줄 요약
  • 농촌 왕진버스 사업비 대폭 확대
  • 울주군 4개 권역으로 진료 대상 확대
  • 의과·한의과·치과 등 통합 의료 제공
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울산시청. 울산시 제공
울산시청. 울산시 제공


울산시가 의료시설이 부족한 농촌 지역에 찾아가는 ‘농촌 왕진버스’ 사업을 확대한다.

시는 올해 농촌 왕진버스 사업비를 지난해 3600만원에서 올해 9600만원으로 확대했다고 7일 밝혔다.

이에 따라 지난해 두동·두서 지역 60세 이상 주민·농업인 등 400명에서 농촌 왕진버스 진료 대상자가 올해는 울주군 웅촌, 삼남·삼동, 상북, 언양 지역 약 800명으로 확대된다.

농촌 왕진버스는 병·의원, 약국 등 의료 기반이 도심에 비해 상대적으로 부족한 농촌에 전문 의료진이 찾아가 진료와 건강 교육, 상담 등 보건·의료 서비스를 제공하는 사업이다.

올해 첫 왕진버스는 7일 오전 9시 웅촌초등학교 체육관으로 찾아가 웅촌농협이 사전 모집한 200명을 대상으로 운행을 진료한다. 이후 지역별 일정과 장소를 확정해 순차 운영할 예정이다.

진료에는 대한중앙의료봉사회 소속 의사와 한의사, 약사, 간호사, 물리치료사 등 전문 의료진과 울주군보건소가 함께 참여한다.

의과·한의과·치과 진료를 비롯해 건강 상담, 물리치료, 구강검사, 시력 측정 및 검사, 치매 예방 교육, 의약품 제공 등 다양한 의료 서비스를 제공해 의료 만족도를 높일 계획이다.

시 관계자는 “이번 사업이 의료 사각지대 해소와 농업인 등 주민들의 건강, 삶의 질 향상에 도움이 될 것으로 기대한다. 앞으로도 농업인의 건강과 복지를 위한 다양한 지원을 확대해 나가겠다”라고 말했다.

울산 정철욱 기자
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