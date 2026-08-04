대구 40도 폭염 속 실종된 70대…경찰 수색 1시간 만에 극적 구조

세줄 요약 대구 폭염 속 한밤중 70대 실종 신고 접수

경찰 GPS 추적, 1시간 만에 산책로서 발견

의식 저하·탈수 증세, 병원 이송 뒤 회복

이미지 확대 지난 3일 대구 달서구 송현공원 인근 산책로에서 A(72)씨가 쓰러진 채 발견돼 인근 병원으로 옮겨졌다. 대구 달서경찰서 제공

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대구에서 40도를 넘나드는 폭염이 기승을 부리는 가운데 한밤중에 산책을 나갔다 실종된 70대가 경찰의 신속한 수색 덕분에 무사히 구조됐다.4일 대구 달서경찰서에 따르면 전날 오후 11시 40분쯤 “바람을 쐬러 나간 남편이 연락이 되지 않는다”는 112신고가 접수됐다.이에 경찰은 위성항법장치(GPS)와 휴대전화 위치 정보를 토대로 A(72)씨를 송현공원 일대와 주변 산책로를 수색했다. A씨는 신고 1시간 만에 산책로 인근 웅덩이에 쓰러진 채로 발견됐다.A씨는 폭염 속에서 아무런 도움을 받지 못하고 2시간 동안 쓰러져 있었던 것으로 알려졌다. 발견 당시 그는 의식 저하와 탈수 증세를 보여 정상적인 대화도 어려웠다고 한다.경찰은 최근 열대야 현상이 지속되면서 고령인 A씨가 더위에 지쳐 쓰러진 것으로 보고 있다. A씨는 인근 병원으로 이송됐으며 다행히 생명에는 지장이 없는 상태다.경찰 관계자는 “고령자는 잠깐의 외출이라도 탈수와 온열질환으로 의식을 잃을 수 있다”며 “기온이 높은 날에는 혼자 외출을 자제하고, 외출 시에는 가족에게 목적지와 귀가 예정 시간을 알리는 등 안전 수칙을 반드시 지켜달라”고 말했다.대구 민경석 기자