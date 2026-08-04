부산시, 유기동물 입양 활성화…유기견 펫보험 무상 지원

세줄 요약 유기견 입양 시민에 펫보험 1년 무상 지원

구군 보호센터·입양센터 입양자 대상

질병·상해 치료비와 배상책임 보장

이미지 확대 유기견 펫보험 지원. 부산시 제공

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부산시는 유기견 입양 시민에게 1년간 펫보험 가입비를 지원하는 ‘2026년 유기동물 펫보험 지원사업’을 추진한다고 4일 밝혔다.지원 대상은 구군 동물보호센터 또는 유기동물 입양센터에서 유기견을 입양하고, 내장형 동물등록을 완료한 입양자다.대상 시설은 부산동물보호센터. 청조동물병원 등 구군 위탁동물보호센터 5곳과 부산시 반려동물 복지문화센터, 해운대구 유기동물 입양센터 등 유기동물 입양센터 2곳이며, 해당 센터를 통해 유기견을 입양한 경우 펫보험 가입을 신청할 수 있다.입양과 동시에 동물보호·입양센터에서 펫보험 가입을 신청할 수 있으며, 기존 입양자(2026년 1월 1일 이후 입양자)도 올해 신청할 수 있다.펫보험은 질병·상해 치료비와 반려견으로 인한 배상책임을 보장한다. 보험 지원 기간은 가입일부터 1년간이다.부산 신정훈 기자