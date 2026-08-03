충주 단월정수장 현대화사업 공사장서 50대 심정지

세줄 요약 충주 정수장 공사장서 50대 작업자 쓰러짐

심정지 상태로 이송됐으나 끝내 사망

경찰, 국과수 부검으로 사인 규명 예정

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3일 오후 2시 6분쯤 충북 충주시 단월정수장 현대화 사업 증축공사 현장에서 50대 A씨가 작업 도중 쓰러졌다.출동한 119구급대가 심정지 상태의 A씨를 인근 병원으로 이송했지만 끝내 숨졌다.중국 국적인 A씨는 지하에서 작업 중이었으며 당시 체온은 35.8도였다.소방당국 관계자는 “온열질환자들의 체온은 대부분 38도 이상이라 A씨는 온열질환이 아닐 수도 있다”고 말했다.경찰은 정확한 사인을 규명하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 방침이다.이날 충주의 낮 최고기온은 36.3도를 기록했다.충주 남인우 기자