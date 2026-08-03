조사대신 예방으로…전북도, 세무조사 부담 확 줄여준다

세줄 요약 세무조사 유예 대상 확대, 기업 부담 완화

사후 적발에서 사전 예방 중심으로 전환

자가진단 컨설팅으로 조기 발견·자진신고 유도

이미지 확대 전북특별자치도청사. 전북도 제공

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전북도가 기업의 부담을 낮추기 위해 지방세 세무조사를 완화한다.도는 지역 기업에 대한 지방세 세무조사 유예 대상을 확대하고 운영방식도 개선한다고 3일 밝혔다.이번 개선안은 사후 적발 중심에서 사전 예방 중심으로 조사행정을 전환하는 게 핵심이다.현재 전북지역 세무조사 유예 대상은 우수중소기업, 창업중소기업 및 도내 이전 기업, 소기업 및 소상공인, 농촌사회공헌인증기업, 일자리 창출 기업, 모범납세자, 고용창출 100대 우수기업 등 7개다.경기도(7개)와 함께 전국 최고 수준으로 파악된다.도는 여기에 가족친화(출산‧양육지원 등) 인증 기업 161개와 미래 성장 핵심기술(제조업 기반, 로봇, 센서 등) 보유 기업(68개)을 추가하기로 했다.또 유예 기간 중 ‘자가진단 사전컨설팅’을 지원해 과소신고를 조기 발견하고 자진신고 기회를 제공한다는 방침이다.도는 이달 내 규칙을 개정한 뒤 11월까지 확정·시행할 예정이다.도 관계자는 “국세보다는 덜하지만 지방세 세무조사도 지역 기업에게는 부담이 크기 때문에 유예 대상을 늘리고 기업에 사전 컨설팅이나 소명 기회를 주는 게 목적이다”고 말했다.설정욱 기자