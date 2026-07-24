괴산군 “농계기 임대사업 우리가 최고”..전 읍면에 사업소

세줄 요약 칠성 농기계 임대사업소 건립 착수

현재 11곳 운영, 완공 시 도내 최다 12곳

소수면까지 확대해 전 읍면 사업소 목표

이미지 확대 송인헌 괴산군수 등이 농기계 임대사업소를 둘러보고 있다. 괴산군 제공.

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충북 괴산군이 도내 최고의 농기계 임대 인프라를 구축하고 있다.현재 11개의 농기계 임대사업소를 운영 중이며 올해 안에 1곳이 추가로 문을 연다. 다른 시군보다 서너 배 많은 숫자다.괴산군은 칠성 농기계 임대사업소 건립 공사에 착수했다고 24일 밝혔다. 칠성면 도정리 372번지 일원에 들어서는 칠성 농기계 임대사업소는 20억원을 투입해 지상 1층 2개 동(연면적 637㎡) 규모로 건립된다. 내부는 보관창고, 관리실, 사무실 등으로 꾸며진다. 오는 11월 준공이 목표다.현재 군은 괴산읍, 장연, 감물, 청천, 사리, 연풍, 불정, 덕평, 청안, 부흥, 문광 사업소 등 총 11개의 임대사업소를 운영하고 있다.여기에 칠성 사업소가 완공되면 도내에서 가장 많은 12개의 임대사업소를 갖춘다. 농기계는 총 66종 1200여대다.군은 소수면에도 농기계 임대사업소를 지을 예정이다. 소수면 사업소가 준공되면 관내 13개 읍면에 모두 사업소가 마련된다.군은 농기계 운반 서비스도 운영 중이며 임대료 50% 감면 혜택도 시행 중이다.군 관계자는 “고령화로 농촌 일손이 부족해 기계화가 시급하지만 비용 때문에 농민들이 농기계 구입을 어려워한다”며 “농기계 임대를 통해 농업 선도지역을 만들겠다”고 말했다.괴산 남인우 기자