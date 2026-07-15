경북·포항·에코프로 ‘원팀’…이차전지 경쟁력 키운다

15일 비즈니스 간담회 열어

이미지 확대 이철우 경북도지사

세줄 요약 경북·포항·에코프로, 이차전지 원팀 협력 선언

공동 TF·염폐수 처리장·투자펀드 추진 제안

전기요금 차등제·기업 지원 필요성 강조

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경북도와 포항시가 기업과 손잡고 이차전지 산업 경쟁력 강화에 나섰다.경북도와 포항시는 15일 포항 영일만 산업단지 에코프로이노베이션에서 이철우 도지사, 박용선 시장, 이동채 에코프로 회장 등이 참석한 가운데 비즈니스 간담회를 열었다.간담회에서 경북도는 포항시, 에코프로와 함께 다양한 프로젝트들을 속도감 있게 추진하기 위한 공동 기획 태스크포스(TF) 출범과 지역 활성화 투자펀드 등을 활용한 영일만 이차전지 염폐수 전용 처리장 공동 구축 등을 제안했다.또 5성급 호텔·리조트 합작 건립 등 다양한 아이디어를 논의했다.이 지사는 간담회에서 기업 친화·지원을 넘어 기업과 동행하며 프로젝트를 기획하고 인프라와 연구개발 분야에 공동 투자하는 새로운 민관협력 모델의 필요성을 강조했다.이 지사는 “이차전지 염폐수 처리 인프라 공동 투자 프로젝트는 이차전지 산업 경쟁력 강화뿐만 아니라 환경 측면에서도 속도를 내야 할 사업이다”며 “단순히 이차전지 기업만의 과제가 아니라 경북의 과제이기 때문에 적극적으로 역할을 하겠다”고 밝혔다.또 “전력 자급률이 가장 높은 지역에서 사업하는 기업이 전력 요금으로 어려움을 겪는 실정이다”며 “지역별 전기요금 차등제의 조속한 시행을 통해 지역 기업의 성장을 제도적으로 뒷받침하는 것이 지방소멸을 막는 길이다”고 말했다.박용선 포항시장은 “이차전지 기업이 도약할 수 있도록 포항시가 지원과 협력을 아끼지 않겠다”며 “기업 경영 과정의 어려움은 포항시가 앞장서서 해결하겠다”고 밝혔다.이차전지는 철강과 함께 포항을 대표하는 핵심 산업으로 자리매김했다.2019년 차세대 배터리 리사이클링 규제자유특구를 시작으로 2023년 국가 첨단전략산업 이차전지 특화단지, 2024년에는 기회발전특구로 잇따라 지정됐다.기회발전특구에는 에코프로 등 9개 기업이 7조 8000억원 규모의 투자를 계획하고 있다.에코프로가 포항에 투자했거나 투자 예정인 금액은 4조 9000억원, 고용(예정)인원은 3700명에 이른다.안동 김상화 기자