경북 22개 시군 여행 한 권에…관광명소 150곳 담았다

세줄 요약 경북 22개 시군 관광안내서 발간

관광명소 150곳·코스 61선 수록

경북나드리서 무료 신청 가능

이미지 확대 경북도내 22개 시군의 관광 명소와 추천 코스를 담은 여행 안내 책자 ‘경북, 시간과 풍경을 잇다’. 경북도 제공

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경북도가 도내 22개 시군의 관광명소와 여행코스를 담은 여행 안내서 ‘경북, 시간과 풍경을 잇다’를 발간했다고 13일 밝혔다.안내서는 크게 4개 분야로 구성됐으며 관광명소 150곳과 여행코스 61선을 수록했다.‘22개 시군 대표 관광명소’에서는 북부·중서부·남부·동부 등 권역별 관광지와 각 지역의 역사·문화·자연·음식 등을 여행객이 쉽게 이해하도록 정리했다.‘도시별 추천 여행코스’에는 반나절부터 이틀까지의 일정에 맞춘 여행 동선을 지도와 함께 소개한다.‘도시 간 연계 추천 일정’은 세계문화유산, 동해안, 백두대간, 낙동강, 선비문화, 반려견 여행, 카페, 한류, 와인·푸드 등 다양한 주제별 18개 여행코스를 담았다.‘경북의 역사와 자연, 먹거리를 잇는 여행’에서는 불교·가야·유교 문화의 역사와 지역별 음식·체험 콘텐츠를 알려준다.안내서는 경북나드리 홈페이지에서 신청하면 무료로 받아볼 수 있다.박찬우 경북도 문화관광체육국장은 “앞으로도 경북을 찾는 관광객들이 지역의 역사와 문화, 자연을 보다 쉽고 깊이 있게 즐길 수 있도록 지속적으로 관광 홍보 콘텐츠를 확충해 나가겠다”고 밝혔다.안동 김상화 기자