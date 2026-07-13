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[속보]김하수 전 청도군수, 야산서 숨진 채 발견…인사 비위 혐의로 수사받아

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김상화 기자
수정 2026-07-13 08:53
입력 2026-07-13 08:53
세줄 요약
  • 청도군수 숨진 채 발견, 경찰·소방 수색 끝 확인
  • 재임 중 인사 비위 혐의로 경찰 수사받아온 상황
  • 선거 낙선 뒤 측근 사망·구속 등 파장 이어짐
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지난 6월 지방선거에서 낙선한 김하수(67) 전 경북 청도군수가 숨진 채 발견됐다.

13일 경찰 등에 따르면 김 전 군수가 이날 오전 청도읍의 한 야산에서 숨져 있는 것을 수색하던 소방 관계자가 발견했다.

그는 재임 때 인사 관련 비위 혐의로 경찰 수사를 받아왔다.

최근에는 인사 비위에 연루된 의혹을 받던 측근이 스스로 목숨을 끊고 일부는 구속되기도 했다.

김 전 군수는 지난 6월 지방선거에서 국민의힘 공천을 받아 재선에 출마했으나 무소속 박권현 후보에게 패했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

청도 김상화 기자
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