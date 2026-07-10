폭염 위기경보 ‘경계’ 단계 격상…“주말 낮 최고 37도 폭염 확대”

전국 235개 중 126개 지역에서 폭염 특보

이미지 확대 폭염 식히는 쿨링포그 폭염특보가 내려진 10일 부산시민공원을 찾은 시민들이 쿨링포그에서 분사되는 물안개를 맞으며 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

주말부터 전국적으로 폭염과 열대야가 확대될 것으로 전망된다”며 “

이미지 확대 장맛비 멈추고 찜통더위 대구에 폭염주의보가 발효 중인 10일 동대구역 광장에서 한 시민이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

노인과 심뇌혈관질환, 당뇨병, 신장질환 등 만성질환자들에게 더욱 위험하다.

온열질환을 막으려면 샤워를 자주 하고, 헐렁하고 밝은색의 가벼운 옷을 입는 게 좋다. 갈증을 느끼지 않아도 물을 자주 마셔야 한다. 술이나 카페인 음료는 체온 상승, 이뇨 작용으로 탈수를 유발하기 때문에 자제하는 게 좋다.

야외 작업장 및 논·밭 순찰을 한층 강화하고 농축산물 피해 예방 대책도 면밀히 추진하기로 했다.

무더위가 식지 않는 열대야 현상에 대비해 언제든 더위를 피할 수 있도록 무더위쉼터와 폭염 저감시설의 연장 운영도 강조했다.

김 실장은 “폭염에 취약한 취약계층 보호와 현장 중심 대응에 총력을 다하고, 국민들에게 폭염 행동요령을 적극 홍보해 달라”고 당부했다.

이미지 확대 ‘폭염 잊은 채’ 테러 대비 훈련 10일 오후 대구 수성구 대구스타디움 광장에서 열린 ‘2026 대구세계마스터즈 육상경기대회 대비 유관기관 합동 대테러 훈련’에서 대구환경청과 소방, 수성구보건소 관계 등이 화학물질 살포 상황을 가정해 부상자를 제독소로 이송하고 있다. 이날 훈련은 오는 22일부터 9월 3일 대구에서 개최되는 2026 대구세계마스터즈 육상경기대회를 앞두고 복합 테러 상황에 대비하기 위해 열렸다. 대구경찰청과 국가정보원 주관으로 대구세계마스터즈 육상경기대회 조직위원회, 수성경찰서, 육군 50사단, 소방, 수성구보건소, 대구지방환경청, 국립중앙의료원 등이 참여했으며 드론을 이용한 화학물질 살포, 인질극·폭발물 테러, 부상자 구조 등이 진행됐다. 뉴스1

주말에는 낮 최고기온이 37도까지 오르고, 남부지방을 중심으로 한낮 체감온도는 35도 안팎까지 치솟을 것으로 전망했다.

북태평양고기압 가장자리를 타고 고온다습한 공기가 지속해서 들어오면서 해가 진다고 더위가 가시지 않고 밤낮 없이 더울 것이라고 예보했다.

기온에 습도를 반영해 산출하는 체감온도는 습도가 55%일 때 기온과 일치하며 습도가 10% 오르면 1도가량 상승한다.

세줄 요약 폭염 위기경보 ‘경계’ 단계로 격상

주말 낮 최고 37도, 체감온도 35도 안팎

무더위쉼터 연장·취약계층 예찰 강화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 10일 오후 3시부로 폭염 재난 위기경보 수준을 ‘주의’에서 ‘경계’ 단계로 격상했다. 정부는 당분간 폭염으로 인한 무더위와 열대야 현상이 지속될 것으로 보고 온열질환 발생에 유의해 줄 것을 당부했다.행정안전부는 이날 폭염이 전국으로 확대됨에 따라 인명피해 최소화를 위해 김용균 자연재난실장 주재로 ‘폭염 대응 추진상황 점검회의’를 열고 오후 3시부로 폭염 재난 위기경보 수준을 ‘경계’ 단계로 격상한다고 밝혔다.오후 4시 경북 경산시·포항시·경주시중북부와 경남 양산시, 대구 중부와 달성군남부에 올여름 첫 폭염경보가 발령되는 등 전체 235개 육상 특보 구역의 절반을 넘는 126곳에 폭염특보가 내려진 상태다. 폭염특보 발령지는 점차 더 늘어날 전망이다.행안부는 “호우 이후 습도가 높아진 상태에서 야외활동을 할 경우 온열질환 발생 위험이 급격히 높아지는 만큼 고령층·농업인·야외노동자 등을 위한 예찰 활동을 강화할 것”이라고 강조했다.온열질환은 열로 인해 발생하는 급성질환으로, 뜨거운 환경에 장시간 노출되면 두통, 어지러움, 근육경련, 피로감, 의식 저하 등의 증상이 나타나고, 방치 시에는 생명이 위태로울 수도 있다. 열사병과 열탈진이 대표적이다.행안부 등에 따르면 2011~2025년 온열질환으로 총 267명이 숨졌고 이중 60세 이상이 174명으로 절반을 넘었다.이에 따라 이·통장, 지역자율방재단, 생활지원사 등 지역 안전망을 총동원해 취약계층의 안부를 수시로 확인하도록 했다. 또기상청은 이날기상청에 따르면 당분간 북태평양고기압과 티베트고기압이 이중으로 우리나라를 덮고 있는 상황이 유지될 예정이다. 이에 따라토요일인 11일 영남과 일요일인 12일 남부지방을 중심으로는 체감온도가 35도 안팎까지 오를 것으로 예상된다.세종 강주리 기자