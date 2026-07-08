[속보] 세종·충청·전북 호우주의보에 중대본 1단계 가동…“위험지역 선제 통제”

세줄 요약 호우주의보 발효, 중대본 1단계 가동

산사태·침수 위험지역 선제 통제 지시

주민들 위험지역 접근 자제 요청

이미지 확대 우산을 쓴 시민이 자전거를 타고 가고 있다. 2026.7.8. 연합뉴스

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세종과 충청남도, 충청북도, 전라북도 지역에 호우주의보가 내려지면서 정부가 본격적인 비상 대응에 나섰다.행정안전부는 8일 낮 12시 40분을 기해 중앙재난안전대책본부(중대본) 1단계를 가동했다고 밝혔다.윤호중 중대본부장(행안부 장관)은 비상 체계를 즉각 가동하고 관계 기관들이 긴밀히 협력해 현장 중심 관리에 만전을 기해달라고 지시했다.특히 산사태 우려 지역과 급경사지, 하천변, 야영장, 지하차도 등 침수와 붕괴 위험이 높은 곳을 집중적으로 순찰하고 기상 악화 시 선제적으로 출입을 통제하라고 당부했다.또한 윤 본부장은 주민 역시 기상 정보와 재난 안내를 수시로 확인하고 위험한 하천변이나 해안가와 같은 위험지역에는 접근하지 말아 달라며 각별한 주의를 요청했다.김성은 기자