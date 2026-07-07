성신여대, 교육부 ‘한일 교환학생 지원사업’ 3년 연속 선정

세줄 요약 교육부 한일 교환학생 지원사업 3년 연속 선정

일본 파견 학생 장학금·항공권 지원 국책사업

일본 29개 대학 협정, 국제교류 운영 강화

이미지 확대 성신여대 돈암 수정캠퍼스 전경. 성신여대 제공

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성신여자대학교가 교육부 산하 국립국제교육원 주관 ‘2026 한일 교환학생 프로그램 지원사업’ 대학으로 3년 연속 선정됐다고 7일 밝혔다.이 사업은 한일 양국 청년의 교육 협력과 상호 이해를 돕기 위해 일본 파견 교환학생에게 장학금과 항공권 등을 지원하는 국책사업이다. 올해는 성신여대를 포함해 전국 20개 대학이 이름을 올렸다.성신여대는 사업이 처음 도입된 2024년부터 올해까지 한 해도 빠짐없이 선정되며 일본 교육 협력 분야의 우수한 운영 역량을 입증했다. 현재 일본 내 29개 주요 대학과 협정을 맺고 정규 교환학생, 방학 단기 연수, 한·중·일 아시아여성리더십 등 다양한 국제교류 프로그램을 활발히 운영 중이다.소현진 성신여대 국제대외협력처장은 “이번 3년 연속 선정은 성신여대의 체계적인 국제교류 역량과 일본 대학들과 다져온 협력 성과를 인정받은 결과”라며 “앞으로도 학생들이 다양한 국제 경험을 쌓고 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.한편 성신여대는 매년 500여 명의 학생을 해외로 파견하고 있으며 신입생 대비 해외파견 비율을 20% 이상으로 유지하는 등 글로벌 경쟁력을 강화하고 있다.박영주 기자