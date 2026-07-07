사회 송파구, 찾아가서 우산 고쳐드립니다 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/07/20260707500124 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-07-07 13:45 입력 2026-07-07 13:45 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 7일 서울 송파구 삼전동 주민센터에 마련된 ‘찾아가는 우산수리센터’에서 관계자들이 시민들의 고장난 우산·양산을 수리하고 있다. 송파구는 장마철을 앞두고 고장난 우산·양산을 무료로 수리해 준다. 2026.7.7 도준석 전문기자 7일 서울 송파구 삼전동 주민센터에 마련된 ‘찾아가는 우산수리센터’에서 관계자들이 시민들의 고장난 우산·양산을 수리하고 있다. 송파구는 장마철을 앞두고 고장난 우산·양산을 무료로 수리해 준다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 송파구 우산수리센터는 어떤 방식으로 운영되나? 찾아가는 방식 고정 매장 방식