송파구, 찾아가서 우산 고쳐드립니다

이미지 확대 7일 서울 송파구 삼전동 주민센터에 마련된 ‘찾아가는 우산수리센터’에서 관계자들이 시민들의 고장난 우산·양산을 수리하고 있다. 송파구는 장마철을 앞두고 고장난 우산·양산을 무료로 수리해 준다. 2026.7.7 도준석 전문기자

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7일 서울 송파구 삼전동 주민센터에 마련된 ‘찾아가는 우산수리센터’에서 관계자들이 시민들의 고장난 우산·양산을 수리하고 있다. 송파구는 장마철을 앞두고 고장난 우산·양산을 무료로 수리해 준다.도준석 전문기자