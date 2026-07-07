메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

송파구, 찾아가서 우산 고쳐드립니다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-07-07 13:45
입력 2026-07-07 13:45
이미지 확대
7일 서울 송파구 삼전동 주민센터에 마련된 ‘찾아가는 우산수리센터’에서 관계자들이 시민들의 고장난 우산·양산을 수리하고 있다. 송파구는 장마철을 앞두고 고장난 우산·양산을 무료로 수리해 준다. 2026.7.7 도준석 전문기자
7일 서울 송파구 삼전동 주민센터에 마련된 ‘찾아가는 우산수리센터’에서 관계자들이 시민들의 고장난 우산·양산을 수리하고 있다. 송파구는 장마철을 앞두고 고장난 우산·양산을 무료로 수리해 준다. 2026.7.7 도준석 전문기자


7일 서울 송파구 삼전동 주민센터에 마련된 ‘찾아가는 우산수리센터’에서 관계자들이 시민들의 고장난 우산·양산을 수리하고 있다. 송파구는 장마철을 앞두고 고장난 우산·양산을 무료로 수리해 준다.

도준석 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
송파구 우산수리센터는 어떤 방식으로 운영되나?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기