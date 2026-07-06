치매 노인 “내 돈 훔쳤다” 의심…요양보호사에 흉기, 현행범 체포

세줄 요약 치매 70대, 요양보호사에 흉기 휘둘러

돈을 훔쳤다는 의심이 범행 동기

경찰 현행범 체포 뒤 가족 인계

이미지 확대 치매 환자. 서울신문 DB

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치매를 앓고 있는 70대 남성이 자신을 돌보던 요양보호사에게 흉기를 휘둘러 경찰에 붙잡혔다.6일 충북 충주경찰서에 따르면 70대 남성 A씨는 지난 4일 오전 6시 30분 충북 충주의 한 아파트에서 요양보호사 B씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의(특수상해)를 받고 있다.이 사고로 B씨는 얼굴을 다쳐 병원에서 치료를 받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.경찰 조사 결과 치매를 앓고 있던 A씨는 요양보호사가 자신의 돈을 훔쳐 갔다고 의심해 범행한 것으로 파악됐다.신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했으며, 조사 후 가족에게 인계해 입원 치료를 받도록 조치했다.경찰은 사건 경위를 추가로 조사하고 있다.김유민 기자